В визовых центрах Италии возникли технические проблемы
- 19.12.2025, 12:54
Принятие заявки «не гарантируется».
В визовых центрах Италии в Беларуси отмечаются технические проблемы в работе системы снятия отпечатков пальцев, предупредил оператор TLS Contact.
«Система снятия отпечатков пальцев не работает. Мы ожидаем решения проблемы. 19−20 декабря: принятие заявки не гарантируется. Заявители без предварительной записи не будут допущены», — сообщил визовый центр.
В TLS Contact добавили, что «региональные приоритетные дни будут перенесены на один месяц».