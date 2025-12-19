закрыть
19 декабря 2025, пятница, 13:33
В визовых центрах Италии возникли технические проблемы

  • 19.12.2025, 12:54
В визовых центрах Италии возникли технические проблемы

Принятие заявки «не гарантируется».

В визовых центрах Италии в Беларуси отмечаются технические проблемы в работе системы снятия отпечатков пальцев, предупредил оператор TLS Contact.

«Система снятия отпечатков пальцев не работает. Мы ожидаем решения проблемы. 19−20 декабря: принятие заявки не гарантируется. Заявители без предварительной записи не будут допущены», — сообщил визовый центр.

В TLS Contact добавили, что «региональные приоритетные дни будут перенесены на один месяц».

