Брэд Питт одержал юридическую победу в битве за совместную винодельню с Анджелиной Джоли 1 19.12.2025, 13:00

1,000

Суд в Лос-Анджелесе принял решение.

Одной из самых известных американских актрис Анджелине Джоли дали 45 дней на исполнение решения, что может стать важным поворотом в судебном деле об их совместной винодельне во Франции,

Брэд Питт выиграл последний раунд в своем длительном судебном споре с бывшей женой Анджелиной Джоли относительно их французской винодельни Château Miraval. Суд в Лос-Анджелесе постановил, что мать шестерых детей должна передать серию ранее скрытых личных сообщений, связанных с делом. Сообщения являются частью текущего спора относительно продажи доли Джоли в Miraval, которая, по словам Питта, была осуществлена без его согласия.

Бывшая пара совместно владела винодельней во время брака, и Питт утверждает, что между ними было соглашение, которое запрещало любой стороне продавать свою долю без согласия другой стороны. Джоли всегда отрицала существование такого соглашения и ранее подала встречный иск против Питта, обвиняя его в том, что он действует из злости и пытается нанести ей финансовый ущерб.

Согласно судебным документам, как пишет издание People, судья согласился с юридической командой экс-супруга в том, что определенные коммуникации должны быть раскрыты в полном объеме. Теперь актрисе было предписано предоставить неотредактированные версии ранее скрытых сообщений, которыми обменивались лица. Ей дали 45 дней на выполнение решения.

Юридическая команда Питта, считает, что сообщения могут поставить под сомнение ее рассказ о ее намерениях, когда она продала свою долю в бизнесе компании.

Юридическая битва между ними двумя обострилась в последние годы, и Брэд требует 28 миллионов фунтов стерлингов (1,6 млрд грн) убытков, утверждая, что продажа навредила стоимости и деятельности винодельни. Адвокаты Анджелины утверждают, что ее бывший муж создал бремя предоставления документов, добиваясь такого большого требования о возмещении убытков.

В октябре 2021 года было объявлено, что Джоли продала свою долю в Miraval, которая в первую очередь составляла 40% от вклада. Доля Питта, соответственно — 60% от 25 миллионов долларов, которые заплатили в 2008 году. Однако в 2022 году выяснилось, что Питт подал иск в суд в США, который поставил под сомнение эту сделку. Доли передавались стороной Джоли в разные компании под опеку для сохранения статуса владельца. Это происходит из года в год, и заставляет создавать новые обвинения из-за недобропорядочности вложений финансов.

В апреле 2024 года команда юристов Джоли подала ходатайство о раскрытии информации, которая бы доказала, что Питт отказался позволить ей продать ему свои акции в Château Miraval, если она не согласится на обременительное соглашение о неразглашении. Питт всегда утверждал, что Джоли не внесла никакого вклада в успех винодельни, а продала свои акции нежелательному бизнес-партнеру, которым отмечают российского инвестора, со злости после их развода в 2016 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com