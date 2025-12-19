Путин удивил безумными фантазиями о Купянске

Путин удивил безумными фантазиями о Купянске4
- 19.12.2025, 13:10
- 2,130
Глава Кремля лжет на голубом глазу.
Несмотря на поездку украинского президента Владимира Зеленского в Купянск (Харьковская область), российский диктатор Владимир Путин продолжает заявлять об «окружении города». Президент страны-агрессора утверждает, что в российском окружении находятся более 3 тысяч украинских военных.
Такие заявления российского диктатора прозвучали 19 декабря, через неделю после визита Зеленского в город на Харьковщине.
«Туда подойти невозможно, Зеленский артист, и очень хороший», – считает Владимир Путин.
По словам российского диктатора, оккупанты «захватили» Купянск «несколько недель назад» и «взяли в окружение 3,5 тысяч украинских военных».