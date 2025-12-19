закрыть
Путин удивил безумными фантазиями о Купянске

  • 19.12.2025, 13:10
Путин удивил безумными фантазиями о Купянске

Глава Кремля лжет на голубом глазу.

Несмотря на поездку украинского президента Владимира Зеленского в Купянск (Харьковская область), российский диктатор Владимир Путин продолжает заявлять об «окружении города». Президент страны-агрессора утверждает, что в российском окружении находятся более 3 тысяч украинских военных.

Такие заявления российского диктатора прозвучали 19 декабря, через неделю после визита Зеленского в город на Харьковщине.

«Туда подойти невозможно, Зеленский артист, и очень хороший», – считает Владимир Путин.

По словам российского диктатора, оккупанты «захватили» Купянск «несколько недель назад» и «взяли в окружение 3,5 тысяч украинских военных».

