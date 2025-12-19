Как быстро приедет скорая на ваш вызов 19.12.2025, 13:16

В Беларуси ввели новые правила.

Министерство здравоохранения утвердило обновленный регламент работы службы скорой медицинской помощи. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Документ среди прочего впервые детально регламентирует временные нормативы прибытия бригад в зависимости от срочности вызова и места проживания пациента.

Кроме того, отныне четко разграничиваются случаи, когда вызов является обязательным, и ситуации, когда скорая помощь не выезжает.

Как скоро приедут медики

В зависимости от категории вызова в Беларуси устанавливаются обновленные нормативы. Так, для экстренных ситуаций, угрожающих жизни, бригада должна прибыть в течение 20 минут в городе и не позднее 35 минут в сельской местности.

К таким случаям относятся потеря сознания, судороги, серьезные травмы, роды и другие состояния, которые могут привести к летальному исходу. Для детей до трех лет экстренным случаем считается также высокая температура с сыпью или ожог любой степени.

Для вызовов, требующих неотложной помощи, но не представляющих прямой угрозы жизни, норматив составляет до 75 минут в городской черте и до 90 минут за ее пределами.

В эту категорию входят, например, аллергические реакции, боли, высокое давление или приступы эпилепсии у пациентов с установленным диагнозом.

Отдельные временные рамки установлены для транспортировки пациентов или констатации смерти – до 135 минут в городе и до 150 минут в сельской местности.

Консультации психиатрической бригады могут занять до 195 минут в городе и до 210 минут в других населенных пунктах. В периоды эпидемий и повышенной заболеваемости общее время ожидания для неэкстренных вызовов может увеличиваться.

Когда скорая не приедет

Новый регламент также прямо определяет перечень услуг, которые скорая помощь не оказывает.

Например, экстренные бригады не назначают дальнейшее лечение, не выписывают рецепты и больничные листы, а также не выполняют плановые назначения других врачей, за исключением обезболивания онкологических пациентов.

Также скорая не займется освидетельствованием на состояние опьянения, плановой транспортировкой без медицинских показаний, уходовыми процедурами или сменой установленных медицинских изделий.

Новые правила призваны сделать работу службы более прозрачной и эффективной, позволяя гражданам четко понимать, на какую скорость реагирования можно рассчитывать в разных ситуациях.

