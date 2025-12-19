В Гродненской области произошло серьезное ДТП 19.12.2025, 13:42

3,144

Четыре человека погибло.

В Гродненской области произошло серьезное ДТП

Четыре человека погибло.

О смертельном дорожно-транспортном происшествии в Слонимском районе сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 19 декабря на закруглении автодороги, столкнулись автомобили «Фольксваген» и «Ауди».

«В результате ДТП погибли четыре человека (личности устанавливаются). Два человека доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, медики, следственно-оперативная группа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com