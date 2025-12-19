закрыть
19 декабря 2025, пятница, 14:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гродненской области произошло серьезное ДТП

  • 19.12.2025, 13:42
  • 3,144
В Гродненской области произошло серьезное ДТП

Четыре человека погибло.

В Гродненской области произошло серьезное ДТП

Четыре человека погибло.

О смертельном дорожно-транспортном происшествии в Слонимском районе сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 19 декабря на закруглении автодороги, столкнулись автомобили «Фольксваген» и «Ауди».

«В результате ДТП погибли четыре человека (личности устанавливаются). Два человека доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, медики, следственно-оперативная группа.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко