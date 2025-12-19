В Гродненской области произошло серьезное ДТП
- 19.12.2025, 13:42
- 3,144
Четыре человека погибло.
О смертельном дорожно-транспортном происшествии в Слонимском районе сообщает УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла 19 декабря на закруглении автодороги, столкнулись автомобили «Фольксваген» и «Ауди».
«В результате ДТП погибли четыре человека (личности устанавливаются). Два человека доставлены в больницу», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, медики, следственно-оперативная группа.