Пилот Sky Wars перехватил дрон РФ за секунду до удара по гражданскому транспорту
- 19.12.2025, 13:44
- 2,150
Появилось видео из Сумской области Украины.
В Сумской области подразделение «Sky Wars» противовоздушной обороны 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» успешно перехватило российский FPV-дрон, который угрожал гражданским.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский беспилотник с РПГ-зарядом преследовал микроавтобус с мирными жителями. Оператор ПВО применил зенитный дрон и уничтожил FPV в воздухе до момента поражения цели.
Благодаря оперативным и профессиональным действиям военнослужащих 47-й ОМБр удалось предотвратить возможные жертвы среди гражданского населения.
«Такая воздушная операция - редкость. Во-первых, вражеский дрон летел низко и зафиксировать его трудно, во-вторых - догнать FPV, который заходит на удар, - это задача высшего пилотажа, в-третьих - это неравноценный обмен, потому что дрон-перехватчик дороже FPV. Но здесь для «Sky Wars» в приоритете было спасти жизни людей», - пишут бойцы в комментарии к видео.
Этот случай еще раз подтверждает, что российские войска продолжают использовать ударные беспилотники против невоенных целей, а также демонстрирует эффективность украинских решений в противодействии FPV-дронам на прифронтовых и приграничных территориях.