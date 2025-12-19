Ирландия просит пожить на ее удаленных островах и получить за это 84 тысячи евро 19.12.2025, 13:50

Программа охватывает 23 острова из почти 80.

Население Ирландии на ее многочисленных небольших островах сокращается вот уже много лет. В связи с этим власти страны объявили о запуске амбициозной программы — любой может переехать туда, да еще и получить за это 84 тысячи евро. Цель программы — возродить ирландские острова, пострадавшие от многолетней изоляции и оттока населения, пишет «Европульс».

Гранты в размере 84 000 евро получат только те, кто решит не только переселиться, но и отремонтировать старые дома в рамках национального плана по возрождению местных сообществ. Субсидии предназначены исключительно для реконструкции тех домов, чтобы были построены до 1993 года и которые пустуют не менее двух лет. В них надо жить – открыть там гостиницу или магазин будет нельзя.

Требование к минимальному сроку проживания — это один из краеугольных камней плана. Отремонтированная недвижимость должна стать основным местом жительства владельца в течение как минимум десяти лет. Те, кто не выполнит эти требования, должны будут вернуть финансовую помощь — считается, что эти переселенцы не демонстрируют подлинной приверженности местному сообществу.

Идеальными кандидатами на «островную жизнь» Ирландия считает специалистов, работающих удаленно. Привилегий в оформлении вида на жительство или гражданства не предполагается.

Местные жители рассчитывают, что проект принесет результаты. Приезд новых соседей поможет оживить школы, малый бизнес и общественные организации, а также помочь сохранить культурную и языковую самобытность, особенно в районах с гэльскими традициями. Цель программы состоит в привлечении не временных посетителей, а новых жителей, которые полностью интегрируются в островную жизнь.

Несмотря на привлекательную финансовую помощь, власти предупреждают, что жизнь на этих островах сопряжена с трудностями. Климат суровый, услуги ограничены, а связь с материком порой прерывается в связи с мощными приливами и отливами. Однако для тех, кто ищет спокойствия благодаря природе и размеренному темпу жизни, эти острова предлагают условия, которые трудно найти на континенте.

