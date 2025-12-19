закрыть
19 декабря 2025, пятница, 14:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ирландия просит пожить на ее удаленных островах и получить за это 84 тысячи евро

  • 19.12.2025, 13:50
  • 1,566
Ирландия просит пожить на ее удаленных островах и получить за это 84 тысячи евро

Программа охватывает 23 острова из почти 80.

Население Ирландии на ее многочисленных небольших островах сокращается вот уже много лет. В связи с этим власти страны объявили о запуске амбициозной программы — любой может переехать туда, да еще и получить за это 84 тысячи евро. Цель программы — возродить ирландские острова, пострадавшие от многолетней изоляции и оттока населения, пишет «Европульс».

Гранты в размере 84 000 евро получат только те, кто решит не только переселиться, но и отремонтировать старые дома в рамках национального плана по возрождению местных сообществ. Субсидии предназначены исключительно для реконструкции тех домов, чтобы были построены до 1993 года и которые пустуют не менее двух лет. В них надо жить – открыть там гостиницу или магазин будет нельзя.

Требование к минимальному сроку проживания — это один из краеугольных камней плана. Отремонтированная недвижимость должна стать основным местом жительства владельца в течение как минимум десяти лет. Те, кто не выполнит эти требования, должны будут вернуть финансовую помощь — считается, что эти переселенцы не демонстрируют подлинной приверженности местному сообществу.

Идеальными кандидатами на «островную жизнь» Ирландия считает специалистов, работающих удаленно. Привилегий в оформлении вида на жительство или гражданства не предполагается.

Местные жители рассчитывают, что проект принесет результаты. Приезд новых соседей поможет оживить школы, малый бизнес и общественные организации, а также помочь сохранить культурную и языковую самобытность, особенно в районах с гэльскими традициями. Цель программы состоит в привлечении не временных посетителей, а новых жителей, которые полностью интегрируются в островную жизнь.

Несмотря на привлекательную финансовую помощь, власти предупреждают, что жизнь на этих островах сопряжена с трудностями. Климат суровый, услуги ограничены, а связь с материком порой прерывается в связи с мощными приливами и отливами. Однако для тех, кто ищет спокойствия благодаря природе и размеренному темпу жизни, эти острова предлагают условия, которые трудно найти на континенте.

Программа охватывает 23 острова из почти 80.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко