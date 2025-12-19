Золото стремительно растет в цене 19.12.2025, 14:09

Один из факторов — ситуация вокруг Венесуэлы.

Золото, серебро и платина значительно выросли в цене после того, как на фоне инфляции в США появилась тенденция на снижение учетной ставки, а также из-за геополитической напряженности вокруг Венесуэлы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что цены на серебро и золото колебались вблизи рекордно высокого уровня после того, как медленная инфляция в США поддержала тенденцию на снижение процентных ставок. В то же время платина приблизилась к своему 17-летнему пику стоимости.

19 декабря спотовая цена на золото составляла около 4320 долларов за унцию с тенденцией на дальнейший рост. На ситуацию повлияли цены на потребительском рынке в США и путаница в прогнозировании инфляции из-за многонедельного шатдауна правительства. Общие цены выглядят так:

Золото: 4 320,88 доллара за унцию;

Серебро: 65,32 доллара за унцию;

Еще одна причина усиления привлекательности золота - геополитическая напряженность вокруг Венесуэлы. Она усилила привлекательность золота, как убежища для капитала, особенно после приказа Трампа заблокировать все подсанкционные танкеры, чтобы усилить давление на Каракас.

«В этом году цены на драгоценные металлы стремительно растут, и как золото, так и серебро продемонстрируют лучшие годовые показатели с 1979 года. Серебро выросло более чем вдвое, а золото подскочило примерно на две трети благодаря увеличению скупки центральными банками и притоку средств в биржевые инвестиционные фонды, поддерживаемые слитками», - добавляет издание.

При этом падение ставок в США привело к конкуренции между частными инвесторами и центральными банками за золотые слитки. Ожидается, что этот момент и действия Федеральной резервной системы США еще больше повысят цену на золото. Также будут расти платина и палладий.

Отметим, что в понедельник, 15 декабря, спотовая цена на золото сократила ранее достигнутый рост на фоне прогресса в переговорах между официальными лицами США и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, мировые цены на золото стабилизировалось после трех дней роста, который был обусловлен перспективой дальнейшего смягчения монетарной политики в США. По данным экспертов, в этом году цена на золото выросла более чем на 60%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com