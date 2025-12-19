В агрогородке Речицкого района в сентябре положили новый асфальт 3 19.12.2025, 14:20

В декабре он «ушел под воду».

Житель деревни опубликовал видео, на котором видно: на улице Октябрьской в декабре стоит огромная лужа, вокруг — грязь, а дорожное покрытие буквально «утонуло», пишет BGmedia.

По словам автора видео, асфальт положили в сентябре. Но, как он утверждает, на этом работа и закончилась. Грунт не выровняли, подсыпку не сделали, водоотвод не предусмотрели. В итоге после дождей вода никуда не уходит и скапливается прямо на проезжей части.

«Приехали, бросили асфальт, укатали — и все. Для галочки. Вода стоит постоянно. Когда дожди — еще больше. Так по всей улице», — говорит мужчина за кадром и призывает руководство и прорабов приехать и посмотреть, что получилось.

«Год качества»

Видео вызвало бурную реакцию. В комментариях пользователи отшучиваются: мол, «ванна для колес», «зато сапоги есть где помыть» и «положили — уже радуйся». Другие вспоминают про объявленный «Год качества» и задаются вопросом, где это качество на самом деле. Кто-то пишет, что «это так по проекту», а кто-то — что без ливневки вода будет стоять при любом асфальте.

Нашлись и те, кто защищает рабочих: мол, им дали задание сделать конкретный участок — они сделали и уехали, а все вопросы нужно адресовать руководству.

«Рабочим дали 100 см дороги отремонтировать они сделали и уехали и ни 1 см больше, все вопросы к руководству, а не к работникам».

«Ну хоть пытались. В городе улицы с 60 ней историей и до сих пор без асфальта, полигон для джипов».

Но большинство сходится в одном: проблема с дорогами — не только в Заспе. Люди пишут, что похожая ситуация в Речице, Озерщине, Горновке и других населенных пунктах. Ямы по 20–25 сантиметров, брошенные недоделанные участки, снятые знаки — список претензий длинный.

Звучат и более жесткие оценки: «везде так делают», «отмыв денег», «безобразие повсеместно». Некоторые предлагают обращаться на горячие линии и добиваться реакции от властей.

История с асфальтом в Заспе — наглядный пример того, как «новая дорога» может быстро превратиться в проблему. Зима только началась, а жители уже гадают, что будет дальше: переживет ли покрытие морозы или через пару лет улица снова станет полосой препятствий. Пока же новая дорога в агрогородке больше похожа на большую лужу — и символ отношения к качеству работ на местах.

