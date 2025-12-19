закрыть
19 декабря 2025, пятница, 15:04
AP: Замороженные российские активы останутся заблокированными до выплаты Москвой военных репараций

  • 19.12.2025, 14:24
Переговоры по финансированию Украины продолжались до поздней ночи.

Лидеры Европейского союза договорились предоставить Украине крупный беспроцентный кредит в размере €90 млрд для покрытия военных и бюджетных потребностей в 2026–2027 годах. При этом план профинансировать помощь за счет замороженных российских активов в Европе реализовать не удалось из-за разногласий с Бельгией, пишет Assoviated Press (перевод — сайт Charter97.org).

По оценке Международного валютного фонда, Украине потребуется около €137 млрд в ближайшие два года. Киев нуждается в средствах уже к весне. Изначально ЕС рассматривал возможность использовать часть €210 млрд российских активов, замороженных в Европе, большая часть которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Переговоры по этому вопросу продолжались до поздней ночи, однако премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал схему юридически рискованной и предупредил о возможных последствиях для финансовой стабильности и бизнеса Euroclear. В итоге лидеры ЕС решили привлечь средства на финансовых рынках.

Против кредита выступили Венгрия, Словакия и Чехия, однако они согласились не блокировать решение в обмен на гарантии защиты от возможных финансовых последствий. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предоставление денег Украине означает «движение к войне».

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал соглашение «реалистичным и практичным», а канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что кредит будет нулевым по процентной ставке и покроет потребности Украины на два года. Он добавил, что замороженные российские активы останутся заблокированными до выплаты Москвой военных репараций.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал ЕС принять срочное решение, предупреждая о риске финансового коллапса. В Брюсселе подчеркнули, что Евросоюз сохраняет за собой право использовать замороженные российские активы для погашения кредита в будущем.

