19 декабря 2025, пятница, 15:04
Какой будет погода в выходные

  • 19.12.2025, 14:32
Какой будет погода в выходные

Прогноз на 20-22 декабря.

20 декабря погоду в стране будут определять область повышенного атмосферного давления, днем по северо-западной половине скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Облачно, пишет сайт pogoda.by.

Ночью без существенных осадков, днем по северо-западной половине страны пройдут небольшие осадки (в основном дождь). Ночью и утром во многих районах, днем местами по стране ожидается туман.

Слабый гололед. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем -1..+5°С. Атмосферное давление будет падать.

21 декабря республика продолжит находиться под влиянием фронтального раздела, медленно смещающегося в юго-восточном направлении. Облачно. Во многих районах республики пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами ожидаются туман и слабый гололед. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..+3°С, максимальная днем -1..+5°С.

22 декабря погодные условия в основном будет формировать малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с Финского залива. Облачно, днем с прояснениями. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем -2..+3°С.

