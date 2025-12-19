Какой будет погода в выходные 19.12.2025, 14:32

Прогноз на 20-22 декабря.

20 декабря погоду в стране будут определять область повышенного атмосферного давления, днем по северо-западной половине скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Облачно, пишет сайт pogoda.by.

Ночью без существенных осадков, днем по северо-западной половине страны пройдут небольшие осадки (в основном дождь). Ночью и утром во многих районах, днем местами по стране ожидается туман.

Слабый гололед. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем -1..+5°С. Атмосферное давление будет падать.

21 декабря республика продолжит находиться под влиянием фронтального раздела, медленно смещающегося в юго-восточном направлении. Облачно. Во многих районах республики пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами ожидаются туман и слабый гололед. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..+3°С, максимальная днем -1..+5°С.

22 декабря погодные условия в основном будет формировать малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с Финского залива. Облачно, днем с прояснениями. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем -2..+3°С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com