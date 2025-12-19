закрыть
СБУ впервые поразила танкер «теневого флота» РФ в Средиземном море

2
  • 19.12.2025, 14:34
  • 1,398
СБУ впервые поразила танкер «теневого флота» РФ в Средиземном море

Проведена беспрецедентная операция на расстоянии более 2-х тысяч километров от территории Украины.

Служба безопасности Украины впервые поразила танкер «теневого флота» России в нейтральных водах Средиземного моря.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

По данным источников, СБУ провела новую беспрецедентную спецоперацию на расстоянии более 2 тысяч километров от территории Украины.

По результатам многоэтапных мероприятий в нейтральных водах Средиземного моря «Альфа» СБУ поразила воздушными беспилотниками танкер так называемого «теневого флота» России «QENDIL».

Отмечается, что в момент спецоперации российский корабль не перевозил ни один груз, а был пустым. Соответственно, данная атака не несла никакой угрозы для экологической ситуации в регионе.

«Россия использовала этот танкер для обхода санкций и зарабатывания денег, которые шли на войну против Украины. Поэтому с точки зрения международного права и законов и обычаев войны - это абсолютно законная цель для СБУ. Враг должен понимать, что Украина не остановится и будет бить его в любых точках мира, где бы он ни был», - подчеркнул источник.

В результате атаки танкер «QENDIL» получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.

