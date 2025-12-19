Безработный житель Житковичей добился исключения из списка «тунеядцев» 19.12.2025, 14:46

Как ему это удалось?

В Гомельской области прошли очередные заседания «комиссий по трудоустройству» — в Житковичах и Буда-Кошелево. О том, чтобы кого-то из «тунеядцев» смогли устроить на работу, ничего не сообщается, заметил «Флагшток».

При этом чиновники перешли к угрозам. Председатель Житковичского райсовета Леонид Волотовский, возглавляющий местную «комиссию по трудоустройству», заявил, что «терпение общества и государства не безгранично».

Сообщается, что на заседании комиссии рассматривали ситуации людей, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Причем троих человек на заседание комиссии доставила милиция. Один из доставленных, как пишет районная газета, «наглядно доказал, что его домашнее подворье является стабильным источником дохода, и был официально признан занятым».

