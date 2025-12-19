закрыть
19 декабря 2025, пятница, 15:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Безработный житель Житковичей добился исключения из списка «тунеядцев»

  • 19.12.2025, 14:46
Безработный житель Житковичей добился исключения из списка «тунеядцев»

Как ему это удалось?

В Гомельской области прошли очередные заседания «комиссий по трудоустройству» — в Житковичах и Буда-Кошелево. О том, чтобы кого-то из «тунеядцев» смогли устроить на работу, ничего не сообщается, заметил «Флагшток».

При этом чиновники перешли к угрозам. Председатель Житковичского райсовета Леонид Волотовский, возглавляющий местную «комиссию по трудоустройству», заявил, что «терпение общества и государства не безгранично».

Сообщается, что на заседании комиссии рассматривали ситуации людей, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Причем троих человек на заседание комиссии доставила милиция. Один из доставленных, как пишет районная газета, «наглядно доказал, что его домашнее подворье является стабильным источником дохода, и был официально признан занятым».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко