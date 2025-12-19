История культового выступления Мэрилин Монро с песней «Happy Birthday» 19.12.2025, 14:50

Мэрилин Монро

Фото: Getty Images

Исполнение песни заняло меньше минуты, но мгновенно вошло в историю.

Выступление Мэрилин Монро с песней «Happy Birthday» в мае 1962 года стало одним из самых узнаваемых моментов в истории поп-культуры XX века. Оно навсегда закрепило за актрисой статус иконы сексуальности и символа эпохи Голливуда, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

К тому моменту карьера Монро переживала непростой период. Несмотря на мировую славу, она сталкивалась с давлением студий, личными кризисами, разводом с писателем Артуром Миллером и лечением от депрессии. На фоне этих событий актриса, по распространенному мнению, была романтически связана с президентом США Джоном Ф. Кеннеди.

Монро получила приглашение выступить на демократическом благотворительном вечере в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гардене, приуроченном к 45-летию президента. 19 мая 1962 года, перед аудиторией в 15 тысяч человек, она появилась на сцене в телесном платье, расшитом стразами, созданном дизайнером Жаном Луи. Под меховой накидкой скрывался наряд, создающий эффект «второй кожи».

Ее чувственное, почти шепотом исполненное «Happy Birthday, Mr. President» длилось меньше минуты, но мгновенно вошло в историю. Позже Монро добавила импровизированный куплет в честь достижений Кеннеди, после чего на сцену вынесли праздничный торт. Президент с иронией поблагодарил актрису, заметив, что после такого исполнения может «уходить на покой».

Спустя три месяца Монро умерла от передозировки барбитуратов, а ее последнее публичное выступление стало символом одновременно блеска и трагедии звездной жизни. Сегодня этот номер остается примером интимного театра и мощного воздействия харизмы на массовую аудиторию.

