Под Минском на М6 произошла серьезная авария 1 19.12.2025, 15:10

3,072

Образовалась большая пробка.

Читатели сообщают Onliner о серьезной аварии на гродненской трассе М6.

Судя по карте, ДТП случилось буквально в нескольких километрах от МКАД, вблизи Тарасово. На записи видно: один автомобиль на крыше, еще один — за пределами проезжей части.

— Кто едет по гродненской трассе в сторону Минска, наверное, объезжайте этот выезд. Ищите любые другие пути. Пробка огромная, — комментирует один из автолюбителей, проезжавших мимо ДТП.

