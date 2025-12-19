Под Минском на М6 произошла серьезная авария

Под Минском на М6 произошла серьезная авария1
- 19.12.2025, 15:10
Образовалась большая пробка.
Читатели сообщают Onliner о серьезной аварии на гродненской трассе М6.
Судя по карте, ДТП случилось буквально в нескольких километрах от МКАД, вблизи Тарасово. На записи видно: один автомобиль на крыше, еще один — за пределами проезжей части.
— Кто едет по гродненской трассе в сторону Минска, наверное, объезжайте этот выезд. Ищите любые другие пути. Пробка огромная, — комментирует один из автолюбителей, проезжавших мимо ДТП.