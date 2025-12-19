закрыть
19 декабря 2025, пятница, 16:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Минском на М6 произошла серьезная авария

1
  • 19.12.2025, 15:10
  • 3,072
Под Минском на М6 произошла серьезная авария

Образовалась большая пробка.

Читатели сообщают Onliner о серьезной аварии на гродненской трассе М6.

Судя по карте, ДТП случилось буквально в нескольких километрах от МКАД, вблизи Тарасово. На записи видно: один автомобиль на крыше, еще один — за пределами проезжей части.

— Кто едет по гродненской трассе в сторону Минска, наверное, объезжайте этот выезд. Ищите любые другие пути. Пробка огромная, — комментирует один из автолюбителей, проезжавших мимо ДТП.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко