Навроцкий назвал визит Зеленского в Варшаву плохой новостью для РФ
- 19.12.2025, 15:11
В вопросах безопасности Польша, Украина и страны региона — вместе.
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что визит украинского коллеги Владимира Зеленского стал хорошей новостью для Варшавы и Киева и плохой – для Москвы.
Об этом он сказал во время пресс-конференции с Зеленским в Варшаве в пятницу, сообщает «Европейская правда».
Навроцкий напомнил, что Зеленский прибыл в Варшаву по его приглашению.
«Визит господина Владимира Зеленского в Варшаву является хорошей информацией для Польши, для Варшавы и Киева и всего нашего региона, но плохой новостью для Российской Федерации, потому что служит доказательством того, что в стратегических вопросах, в вопросах безопасности Польша, Украина, страны региона вместе», – сказал Навроцкий.
Он заявил, что разделяет с Зеленским общее видение России как неоимперского постсоветского государства, угрожающего Европе.
Канцелярия президента Польши ранее сообщила, что разговор президентов «будет касаться безопасности, исторических и экономических вопросов».
Это первая официальная встреча лидеров двух государств с момента вступления Кароля Навроцкого в должность 6 августа этого года.