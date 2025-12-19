закрыть
Навроцкий назвал визит Зеленского в Варшаву плохой новостью для РФ

  • 19.12.2025, 15:11
  • 1,736
Кароль Навроцкий

В вопросах безопасности Польша, Украина и страны региона — вместе.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что визит украинского коллеги Владимира Зеленского стал хорошей новостью для Варшавы и Киева и плохой – для Москвы.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с Зеленским в Варшаве в пятницу, сообщает «Европейская правда».

Навроцкий напомнил, что Зеленский прибыл в Варшаву по его приглашению.

«Визит господина Владимира Зеленского в Варшаву является хорошей информацией для Польши, для Варшавы и Киева и всего нашего региона, но плохой новостью для Российской Федерации, потому что служит доказательством того, что в стратегических вопросах, в вопросах безопасности Польша, Украина, страны региона вместе», – сказал Навроцкий.

Он заявил, что разделяет с Зеленским общее видение России как неоимперского постсоветского государства, угрожающего Европе.

Канцелярия президента Польши ранее сообщила, что разговор президентов «будет касаться безопасности, исторических и экономических вопросов».

Это первая официальная встреча лидеров двух государств с момента вступления Кароля Навроцкого в должность 6 августа этого года.

