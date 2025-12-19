закрыть
19 декабря 2025, пятница
Наталья Радина: Тихановская вначале также была не в состоянии сказать, чей Крым

  • 19.12.2025, 15:26
  • 2,608
Наталья Радина
Фото: «Белсат»

Об этом многие забыли.

Белорусы негативно отреагировали на заявления экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и главы его штаба Марии Колесниковой, которые не смогли четко ответить на вопросы о принадлежности Крыма и своей позиции по войне России против Украины на пресс-конференции в украинском Чернигове 14 декабря. Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в интервью YouTube-каналу известного журналиста Евгения Киселева напомнила, что у Светланы Тихановской также были проблемы с четкой позицией в вопросе Украины:

— Революция 2020 года была по-настоящему народной. Люди вышли и показали себя европейской нацией, белорусы заявили, что хотят свободы и демократии, независимости для своей страны. В связи с тем, что настоящие лидеры революции, которые ее готовили, были в тюрьмах, на волне оказались такие люди, как Бабарико, Тихановская, Колесникова, которые не в состоянии сказать, чей Крым.

Светлана Тихановская также довольно долго сформулировать, на чьей она стороне. «Чей Крым?» — на этот вопрос она также долгое время не могла ответить. А сколько она обращалась к Путину, называя его «мудрым» и призывала обратить его внимание на ситуацию в Беларуси. «Мудрая Москва», «мудрый Путин». Посмотрите видео, все это было.

Евгений Киселев спросил, может ли неоднозначная позиция Бабарико и Тихановской быть связана с тем, что они находятся под чьим-то контролем. Наталья Радина привела несколько фактов:

— В августе 2025 года мы видели фильм, в котором было показано, как Светлана Тихановская берет у генерал-майора спецслужб Павлюченко 15 тысяч евро. Затем она это подтвердила. Это ли не подтверждение того, что она была подконтрольна спецслужбам, когда КГБ вывозил ее в Литву, а она записывала несколько видео — сначала из Беларуси, а затем из Литвы — где призывала протестующих расходиться по домам. Затем ее окружение пыталось создать видимость, что Светлана Тихановская — избранный президент и лидер оппозиции. Но стратегия, которую они объявили, проведение акций по воскресеньям, была направлена на слив протестного потенциала.

Что касается Виктора Бабарико, звучат предположения, что у него сын в заложниках. Однако как ответ на вопрос о Крыме повлияет на его сына, который находится в белорусской тюрьме, а Лукашенко, думаю, безразличен ответ на этот вопрос, я не знаю. Возможно, это какие-то «приветы» его друзьям в Москве. Возможно, он хотел бы вернуться в Россию, возможно, у него там находятся какие-то капиталы.

Евгений Киселев напомнил о скандале с пропавшей спикеркой так называемого координационного совета Анжеликой Мельниковой, которая также входила в созданную офисом Светланы Тихановской делегацию в Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Наталья Радина считает, что подобные скандалы — еще одно доказательство того, что окружение Тихановской инфильтрировано агентами лукашенковских спецслужб:

— Анжелика Мельникова оказалась агентом белорусским спеслужб. Она сбежала в Минск, прихватив более 150 тысячами евро грантовых денег. Это еще одно доказательство того, что эти структуры пронизаны агентами спецслужб, которые имитируют оппозиционную деятельность за рубежом, осваивают огромные суммы денег и сливают протестный потенциал.

К счастью, время этих людей проходит. Глаза белорусов уже открылись и они прекрасно понимают, кто чего стоит.

