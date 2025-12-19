Центр Кеннеди будет переименован в честь Дональда Трампа 7 19.12.2025, 15:37

Белый дом подтвердил информацию.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Национальный центр исполнительских искусств Кеннеди будет переименован в честь президента США Дональда Трампа и получит название Центр Трампа-Кеннеди, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

По её словам, совет директоров учреждения, назначенный самим Трампом, поддержал решение о смене названия. Ливитт отметила заслуги членов совета, назвав их «одними из самых успешных людей со всего мира», и подчеркнула, что переименование связано с «невероятной работой президента по сохранению и улучшению здания за последний год».

«Не только с точки зрения реконструкции, но и финансово, и в плане репутации. Поздравляем президента Дональда Дж. Трампа, а также президента Кеннеди — это будет поистине великое объединение на долгие годы», — заявила пресс-секретарь.

Ранее Трамп назначил Ричарда Гренелла руководителем Центра Кеннеди после увольнения бывшей президентки Деборы Раттер в феврале 2025 года. Причиной увольнения он назвал «слишком прогрессивную» программу центра.

