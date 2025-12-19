закрыть
19 декабря 2025, пятница, 16:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сколько стоит живая новогодняя елка в 2025 году?

  • 19.12.2025, 15:46
Сколько стоит живая новогодняя елка в 2025 году?

В стране будут работать более 1 тысячи елочных базаров лесхозов.

Средняя стоимость живых ёлок в зависимости от их высоты и места продажи – от 10,21 до 24,29 руб. Цены на деревья в кадках – от 26,39 руб.

Как отметили в Минлесхозе, в отдельных регионах цена может немного отличаться в большую или меньшую сторону. Как правило, из-за логистических расходов наиболее высокие цены на ёлки в Минске. Всего в стране будут работать более 1 тыс. ёлочных базаров лесхозов.

За незаконную рубку деревьев в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах физлицам грозит штраф от 5 до 30 базовых величин (от 210 до 1260 руб.).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко