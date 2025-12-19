Сколько стоит живая новогодняя елка в 2025 году?
В стране будут работать более 1 тысячи елочных базаров лесхозов.
Средняя стоимость живых ёлок в зависимости от их высоты и места продажи – от 10,21 до 24,29 руб. Цены на деревья в кадках – от 26,39 руб.
Как отметили в Минлесхозе, в отдельных регионах цена может немного отличаться в большую или меньшую сторону. Как правило, из-за логистических расходов наиболее высокие цены на ёлки в Минске. Всего в стране будут работать более 1 тыс. ёлочных базаров лесхозов.
За незаконную рубку деревьев в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах физлицам грозит штраф от 5 до 30 базовых величин (от 210 до 1260 руб.).