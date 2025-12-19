закрыть
Пропагандисты Путина врут максимально бездарно

  • 19.12.2025, 15:59
  • 1,480
Пропагандисты Путина врут максимально бездарно

Даже забывают удалять водяной знак AI Sora.

Российские пропагандисты пытаются любым образом доказать, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не приезжал в Купянск Харьковской области на прошлой неделе. Для этого они, в частности, создают видео, сгенерированное искусственным интеллектом.

Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко.

«Пропагандисты [российского диктатора Владимира] Путина получили задачу во что бы то ни стало массово врать, что «Зеленского не было в Купянске» и город под контролем РФ. Это невероятно смешно, потому что эти идиоты юзают AI Sora и даже не удаляют водяной знак. Создают ложь с использованием ИИ, чтобы «показать искусственные съемки», но максимально бездарно», — отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что по состоянию на 19 декабря Силы обороны Украины контролируют более 90% города. Уничтожение российских захватчиков в Купянске продолжается.

Коваленко также прокомментировал новые заявления российского диктатора.

«Путин, как верхушка ИПСО (Информационно-психологическая операция — Ред.) РФ лично врет, но почему-то боится показаться где-то вблизи фронта», — указал руководитель ЦПД.

Коваленко подчеркнул, что Россия не имеет стратегических побед на поле боя, но врет США, что имеет их.

«Это все битва за западное инфополе», — пояснил он.

Руководитель ЦПИ при СНБО добавил, что сейчас Украина в этой информационной дуэли выигрывает.

Ранее 19 декабря российский диктатор Владимир Путин во время своей прямой линии заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «талантливый актер».

«Говорят, что стела (при въезде в Купянск — Ред.) сейчас иначе выглядит. Ну чего стоять на пороге, заходи в дом, правильно? Если уж Купянск под их (Сил обороны — Ред.) контролем», — сказал диктатор.

Зеленский приехал на Купянское направление 12 декабря. Украинский лидер записал видеоролик на фоне разбитой стелы на въезде в город.

Ранее командование корпуса Национальной гвардии Украины «Хартія» сообщило об «успешном проведении операции по стабилизации обстановки на Купянском направлении».

