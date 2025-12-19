Польша может передать Украине истребители МиГ-29
- 19.12.2025, 16:12
В обмен на антидронные системы.
Польша не исключает возможности обмена истребителей МиГ-29 на украинские антидронные технологии.
Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Навроцкий подчеркнул, что его обязанность заключается в защите интересов польских солдат, в частности авиаторов из Мальборка - важной авиабазы, где раньше и сейчас базируются истребители МиГ-29 Воздушных сил Польши.
В то же время Навроцкий отметил, что формально вопрос самих МиГ-29 не относится к его компетенции. Однако в нынешних условиях Польша ищет симметричного стратегического партнерства с Украиной.
«Этот обмен МиГ-29 на системы антидронные не противоречит нашей политике. Итак, после решения формальных вопросов, думаю, что этот вопрос будет решен», - сказал Навроцкий.