Польша может передать Украине истребители МиГ-29 19.12.2025, 16:12

В обмен на антидронные системы.

Польша не исключает возможности обмена истребителей МиГ-29 на украинские антидронные технологии.

Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Навроцкий подчеркнул, что его обязанность заключается в защите интересов польских солдат, в частности авиаторов из Мальборка - важной авиабазы, где раньше и сейчас базируются истребители МиГ-29 Воздушных сил Польши.

В то же время Навроцкий отметил, что формально вопрос самих МиГ-29 не относится к его компетенции. Однако в нынешних условиях Польша ищет симметричного стратегического партнерства с Украиной.

«Этот обмен МиГ-29 на системы антидронные не противоречит нашей политике. Итак, после решения формальных вопросов, думаю, что этот вопрос будет решен», - сказал Навроцкий.

