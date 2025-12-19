закрыть
19 декабря 2025, пятница
У белоруса отобрали водительские права после 125-го нарушения ПДД

  • 19.12.2025, 16:21
Как так вышло?

Прокуратура Витебской области добилась пересмотра решения по административному делу в отношении 52-летнего водителя, более сотни раз нарушившего правила дорожного движения. Штраф ему заменили на лишение водительских прав, отмечает «Зеркало».

Поводом для очередного разбирательства стало ДТП с участием автомобиля Volvo с полуприцепом. Его водитель нарушил правила маневрирования, не учел габариты транспортного средства, создал препятствие для движения автомобиля ГАЗ, что привело к столкновению.

Первоначально заместитель начальника МО ГАИ УВД Витебского облисполкома назначил нарушителю административное взыскание в виде штрафа. Однако прокуратура Витебской области вмешалась, указав на то, что при вынесении решения не был учтен характер личности правонарушителя.

Выяснилось, что мужчина ранее 122 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, а также трижды освобождался от ответственности с вынесением предупреждения. Таким образом, общее количество зафиксированных нарушений составило 125.

Прокуратура отметила, что систематичность правонарушений свидетельствует о неэффективности ранее применявшихся мер профилактического воздействия.

Суд удовлетворил протест, отменил первоначальное постановление о штрафе и при повторном рассмотрении дела принял решение о лишении мужчины права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на шесть месяцев.

Постановление вступило в законную силу.

