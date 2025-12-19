Зеленский назвал решение ЕС по Украине важной победой
- 19.12.2025, 16:29
Россиянам послали резкий сигнал.
Решение Европейского Союза выделить Украине 90 миллиардов евро финансовой помощи - это позитивный сигнал для общества и резкий сигнал россиянам.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким.
- Это важная победа, - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что без этой финансовой поддержки Украине было бы значительно сложнее удерживать устойчивость в войне.
- То, что европейские лидеры нашли такой формат - для нас это усиление. Это сигнал РФ, что нет смысла воевать: мы поддержаны финансово и не будем сыпаться на фронте, - заявил глава украинского государства.
Президент Украины подчеркнул, что хотя война сама по себе не имеет положительных результатов, нынешнее решение ЕС является важным знаком как для украинского общества, так и для противника.
- На сегодня это позитивный сигнал для общества и резкий сигнал врагу, - добавил он.