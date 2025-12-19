закрыть
19 декабря 2025, пятница, 16:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский назвал решение ЕС по Украине важной победой

  • 19.12.2025, 16:29
Зеленский назвал решение ЕС по Украине важной победой
Владимир Зеленский
Фото: Getty Images

Россиянам послали резкий сигнал.

Решение Европейского Союза выделить Украине 90 миллиардов евро финансовой помощи - это позитивный сигнал для общества и резкий сигнал россиянам.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким.

- Это важная победа, - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что без этой финансовой поддержки Украине было бы значительно сложнее удерживать устойчивость в войне.

- То, что европейские лидеры нашли такой формат - для нас это усиление. Это сигнал РФ, что нет смысла воевать: мы поддержаны финансово и не будем сыпаться на фронте, - заявил глава украинского государства.

Президент Украины подчеркнул, что хотя война сама по себе не имеет положительных результатов, нынешнее решение ЕС является важным знаком как для украинского общества, так и для противника.

- На сегодня это позитивный сигнал для общества и резкий сигнал врагу, - добавил он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко