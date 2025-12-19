закрыть
19 декабря 2025, пятница, 18:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сеть попал интересный тест на визуально-пространственный тип интеллекта

7
  • 19.12.2025, 16:47
  • 2,262
В Сеть попал интересный тест на визуально-пространственный тип интеллекта

Испытайте себя.

Визуально-пространственный интеллект — это способность видеть мир не как набор отдельных деталей, а как целостную картину. Он отвечает за то, как человек воспринимает форму, цвет, пропорции, расстояния и взаимное расположение объектов.

Люди с развитым визуально-пространственным типом мышления легко ориентируются в незнакомых местах, быстро понимают схемы, чертежи и карты, а также умеют мысленно «крутить» предметы в пространстве, пишет «Вокруг света».

Этот тип интеллекта часто называют picture smart, потому что информация у таких людей обрабатывается прежде всего через образы. Именно он лежит в основе профессий, где важно трансформировать пространство: архитектура, дизайн, изобретательство, живопись, инженерия, навигация. Такие люди чувствительны к линиям, симметрии, перспективе и умеют выражать идеи не только словами, но и визуально — через рисунок, схему или модель.

Посмотрите на картинку ниже и постарайтесь понять, сколько всего кубиков на картинке. Сможете посчитать с первого раза? Свой ответ напишите в комментариях.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко