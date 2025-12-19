закрыть
Литва снижает уровень физической охраны Тихановской

11
  • 19.12.2025, 16:56
  • 2,060
Ее будет охранять полиция.

В Литве полиция вскоре возьмет на себя охрану Светланы Тихановской. Это подтвердил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис, сообщает Delfi.

«Да, я могу это подтвердить», — сказал Р. Матонис.

«Это должно произойти в ближайшие несколько дней», — сказал он, отвечая на вопрос о том, когда будет полиция возьмет на себя охрану.

В настоящее время ее охрану обеспечивает литовская Служба безопасности первых лиц государства (СБПЛГ).

