Санкции обрушили торговлю Беларуси с ЕС 2 19.12.2025, 17:14

Белорусские поставки в ЕС минимальны.

Торговля товарами Беларуси с Евросоюзом обвалилась за девять месяцев 2025 года. Закупки Беларуси в ЕС сократились вдвое, а белорусские продажи в ЕС – более чем в 3,5 раза. «Белсат» узнал, что происходит в торговле с ЕС.

Белoрусские поставки в ЕС минимальны

По данным Евростата, продажи товаров Беларуси в Евросоюз и так стремительно сжимались после начала полномасштабной агрессии России против Украины и санкций против России и Беларуси. По итогам 2024 года экспорт Беларуси в ЕС оказался в 4,4 раза меньше, чем в 2021 году. За первые девять месяцев 2025 года то, что осталось, обвалилось окончательно. Если за январь – сентябрь 2024 года Беларусь продала в ЕС товаров на $1,14 млрд, то за тот же период 2025 года – только на $323 млн.

Самыми крупными покупателями белoрусских товаров стали:

- Польша (38%);

- Латвия (20%);

- Литва (15%);

- Германия (9%).

В основном за счет снижения закупок этими странами и сократился экспорт Беларуси в ЕС, хотя и многие другие страны тоже закупили меньше.

После того, как белoрусские удобрения, древесина, железо и сталь и прочее попали под санкции ЕС в 2021-2022 годах, наиболее крупными товарными позициями, которые Беларусь продавала в ЕС в последние годы была мебель, животные или растительные жиры, масла, воски, а также пластмассы и изделия из них.

В июне 2024 года белoрусская мебель попала под очередные санкции ЕС. Поэтому, если за девять месяцев прошлого года удалось продать в ЕС мебели на $136 млн, то за тот же период 2025 года – всего лишь на $191 тысячу.

Сейчас наиболее крупные поставки в ЕС составляют животные и растительные жиры и масла – €66,2 млн (против €93,7 млн в январе – сентябре 2024 года). Это примерно пятая часть от всего экспорта из ЕС за отчетный период.

Другие товары, которые и без того поставлялись на небольшие суммы, экспортировались в январе – сентябре в еще более скромных объемах. Вероятно, также из-за санкций ЕС от июня 2024 года, так как они запретили покупать в Беларуси множество других товаров, кроме мебели, чтобы уменьшить приток денег в страну.

Например, если мыло, других средств для полировки и чистки, свечей, некоторых видов восков, других средств для полировки и чистки за отчетный период 2024 года было продано на €35 млн, то за январь – сентябрь 2025 года только на €5,5 млн. Почти такие же цифры и динамика в поставках бумаги, картона и изделий из них.

Лекарства первые по импорту, а товары для промышленности под запретом

По данным Евростата, продажи из ЕС в Беларусь падают чуть менее стремительно. Они снизились с €5,75 млрд в январе – сентябре 2024 года до €2,92 млрд за тот же период 2025 года. При этом с 2020 года закупки Беларуси в ЕС не падали, как продажи туда. Наоборот, суммы были довольно значительные. Например, в 2020 году импорт из ЕС составил €6,21 млрд, а в 2024 году – €6,78 млрд.

Больше всего в январе – сентябре 2025 года Беларусь закупала в:

- Польше (30%);

- Литве (16%);

- Германии (14%);

- Италии (7%).

В 2024 году Беларусь больше всего покупала в Евросоюзе транспортные средства, за исключением железнодорожного транспорта, «ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические приспособления; их части» и фармацевтическую продукцию. Из-за санкций, которые были введены летом 2024 года и были направлены на то, чтобы не способствовать укреплению белoрусского промышленного потенциала, покупки первых двух групп товаров просели.

Сейчас на первом месте фармацевтическая продукция. За девять месяцев Беларусь даже немного увеличила покупки: с €385 млн до €401 млн.

Транспортные средства, за исключением железнодорожного транспорта, сейчас на втором месте – поставки этой группы товаров наиболее пострадали из-за санкций. В январе – сентябре 2024 года Беларусь закупила их на €1,7 млрд, а за тот же период 2025 года – только на €323 млн.

Также просели закупки товаров из группы «ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические приспособления; их части» – с €428 млн до €323 млн. Из группы этих товаров Беларусь обычно покупала сельскохозяйственную, бытовую технику и технику для лесного хозяйства.

Значительно сократились и поставки пластмасс и изделий из них: с €345 млн до €77 млн.

Почти в 12 раз упали поставки из Европы дубильных и красящих веществ, лаков, шпаклевок: с €244 млн до €21 млн.

Санкции привели к снижению и по многим другим товарным группам.

Сейчас доля торговли с ЕС совсем сократилась относительно общего объема белoрусского экспорта и импорта. В январе – сентябре белoрусский экспорт составил $29 млрд 590 млн, то есть на ЕС пришлось около 1,3 %. Импорт за то же время достиг $34 млрд 156 млн. Из них доля ЕС составила около 10%.

До того, как Беларусь поссорилась с западными странами и стала соагрессором в российской войне, чиновники стремились торговать по следующей формуле: треть торговли должна приходиться на Россию, треть – на западные страны и треть – на страны дальней дуги. По факту доля России все равно была выше запланированного, но западные страны занимали намного более значительное место, а также вторым по величине торговым партнером была Украина.

