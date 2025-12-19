Украина передала союзникам место базирования «Орешника» в Беларуси

Украина передала союзникам место базирования «Орешника» в Беларуси4
- 19.12.2025, 17:22
В «Орешнике» есть западные детали, заявил Зеленский.
Украина передала партнерам информацию о том, где в Беларуси находится российский ракетный комплекс «Орешник».
Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с польским президентом Каролем Навроцким.
О том, что «Орешник» поставлен на боевое дежурство, 18 декабря заявил Лукашенко.
- Мы понимаем, где он будет размещен. Мы передаем информацию нашим партнерам. Думаю, партнеры сами могут оценить эту угрозу и понять, как им на это реагировать, – сказал Зеленский.
Он отметил, что Киев предупреждал европейских и американских партнеров о том, что «Орешник» будет перемещен. В нем есть западные детали, которые оккупанты получают через третьи страны, указал глава украинского государства.
- Мы показывали дистанцию, на которую он будет действовать. Это угроза для многих европейских стран, в частности для Польши, Германии и других... Мы понимаем, как с этим бороться. Мы просили, чтобы партнеры применили санкции против компаний, которые находятся как в Европе, так и на других континентах.
Компании, которые продают компоненты, которые подходят к «Орешнику», через третьи страны. Без этих компонентов Россия развивать производство «Орешника» просто не может. Я не вижу этих введенных санкций, если честно. Пока что, – добавил Зеленский.