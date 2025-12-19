Марсоход NASA преодолел рекордное расстояние на Марсе 19.12.2025, 17:42

Ученые показали, как это было.

Ученые из NASA создали специальное видео рекордного путешествия марсохода Perseverance по поверхности Красной планеты. Новые данные показывают, что он сможет исследовать Марс как минимум до 2031 года, пишет IFLScience.

Марсоход Perseverance совершил посадку в кратере Езеро на Марсе 18 февраля 2021 года. Главная задача марсохода состоит в поиске признаков потенциальной внеземной жизни на Красной планете и сбор образцов горных пород и воздуха для их доставки на Землю в рамках миссии Mars Sample Return. Находясь на Марсе Perseverance совершил несколько важных открытий, которые улучшают понимание природы Марса, его прошлой водной активности, а также марсоход нашел потенциальные признаки того, что на Красной планете могла быть внеземная жизнь.

В то время как инженеры NASA ежедневно прокладывают курс для марсохода и планируют его научные исследования, после начала движения он предоставлен сам себе и полагается на свои автономные системы для преодоления неожиданных препятствий на своем пути c с помощью навигационной камеры.

По словам ученых, более 90% пути марсоход Perseverance преодолел в автономном режиме, что позволило быстро собрать разнообразные образцы.

NASA представило короткий видеоролик, созданный с помощью объединения сотен изображений навигационной камеры Perseverance, который показывает рекордный заезд марсохода, совершенный им 19 июня 2025 года. Марсоход установил новый рекорд расстояния, преодоленного за один марсианский день.

По словам ученых, за 4 часа и 24 минуты Perseverance, двигаясь на север, преодолел 411,7 метра. Прошлый рекорд был установлен 3 апреля 2023 года, когда марсоход проехал расстояние в 347,7 метра.

На видео можно увидеть, как марсоход реагирует на рельеф местности перед собой. Можно заметить, что марсоход едет по своим собственным следам, оставленным 18 и 19 мая 2025 года, когда он ехал на юг.

До прибытия марсохода Perseverance на Марс рекорд по пройденному расстоянию за один марсианский день принадлежал марсоходу NASA Opportunity, который преодолел 219 метров 20 марта 2005 года.

По словам ученых, автономная система передвижения позволила Perseverance передвигаться по значительно более неровным участкам местности и увеличила среднее ежедневное расстояние движения на порядок по сравнению с его предшественниками, марсоходами Curiosity, Spirit и Opportunity.

Новые оценки ученых показывают, что Perseverance находится в отличном состоянии и сможет преодолеть еще как минимум 60 километров на Марсе. Таким образом он сможет работать как минимум до 2031 года.

