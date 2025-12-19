закрыть
19 декабря 2025, пятница, 18:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Германия одобрила реформу армии

  • 19.12.2025, 17:51
Германия одобрила реформу армии
Фото: Getty Images

Что меняет новый закон?

В Германии сделали очередной шаг к возобновлению призыва. После нижней палаты парламента закон о модернизации военной службы поддержал и Бундесрат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Верхняя палата немецкого парламента - Бундесрат - вслед за Бундестагом одобрила закон о модернизации военной службы.

Ключевая цель документа - увеличить численность Бундесвера с нынешних около 184 тысяч военных до 255-270 тысяч человек к 2035 году.

Начиная со следующего года, все молодые люди, рожденные в 2008 году или позже, получат персональный опросник. В анкете, в частности, будет вопрос о мотивации к прохождению военной службы.

- Мужчины обязаны заполнять анкету.

- Женщины - добровольно, поскольку Основной закон Германии не предусматривает их обязательного призыва.

Закон также предусматривает, что для мужчин, рожденных с 1 января 2008 года, призыв снова станет обязательным, однако фактически эта норма заработает позже, после отдельных решений правительства.

В начале декабря школьники по всей Германии выходили на протесты, чтобы выразить несогласие с реформой, ведь сейчас военная служба в стране остается добровольной.

Компромиссную модель новой службы партии правящей коалиции согласовали еще в ноябре, однако продвижение законопроекта было непростым.

Депутаты блока ХДС/ХСС критиковали документ за отсутствие четких условий, при которых добровольная система может автоматически перейти в обязательную. Именно поэтому рассмотрение закона в Бундестаге затянулось.

Реформа происходит на фоне роста вызовов безопасности в Европе и стремления Берлина усилить обороноспособность страны и выполнить обязательства в рамках НАТО. Именно поэтому вопрос численности и модели комплектования Бундесвера стал одним из ключевых в немецкой политике последних лет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко