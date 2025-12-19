Банки готовят новые ограничения для белорусов

Банки готовят новые ограничения для белорусов3
Уже со следующего года.
«Беларусбанк» анонсировал, что со 2 февраля 2026 года введет ограничения по платежам по некоторым карточкам.
Ограничения затронут дебетовые, кредитные и корпоративные карточки. По ним введут ограничения по некоторым платежам организаторам азартных игр.
В «Беларусбанке» ссылаются на указ № 226 «О деятельности в сфере игорного бизнеса», который приняли в этом году.
«Физические лица не вправе осуществлять перечисление денежных средств в пользу иностранных организаторов азартных игр, соответственно, беларусские банки будут отказывать им в проведении таких операций с использованием банковских платежных карточек», — уточнили в финучреждении.