СМИ: В Турции обнаружили российский дрон-разведчик

СМИ: В Турции обнаружили российский дрон-разведчик1
- 19.12.2025, 18:16
- 1,982
Согласно предварительной информации, это «Орлан».
В Турции разбился российский разведывательный беспилотник. Его обнаружили в сельской местности, сообщает Haber 7.
По данным издания, в районе Измит, который находится на юге Турции, местные жители сообщили властям об обнаружении дрона.
Haber 7 пишет, что беспилотник обнаружили в поле в сельском районе. После сообщения на место были направлены подразделения жандармерии. По факту падения беспилотника начато расследование.
Согласно предварительной информации, это был российский разведывательный беспилотник «Орлан». Такие дроны используются в разведывательных целях и не содержат взрывчатых веществ.