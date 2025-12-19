Украинская разведка показала видео спецоперации в Запорожской области 1 19.12.2025, 18:27

Подорвали ж/д и добили с воздуха.

Воины Легиона «Свобода России», которые помогают защищать Украину, в ноябре подорвали важную железнодорожную артерию оккупантов в Запорожской области, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

В разведке отметили, что в ноябре на железной дороге между временно оккупированными селами Веселое и Новоуспеновка Запорожской области прогремел взрыв. Таким образом была перерезана одна из ключевых логистических артерий врага в регионе.

В результате операции Легиона «Свобода России» сошел с реек магистральный тепловоз 2М62 и 25 грузовых вагонов. Движение по этой железнодорожной ветке прекратилось.

«Успешную операцию разведчиков завершил авиаудар Сил обороны Украины. Атака с воздуха уничтожила военные грузы, которые начали накапливаться неподалеку, ожидая возобновления движения», - рассказали в ГУР.

