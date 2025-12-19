Поражение российского танкера в Средиземном море: аналитики определили, чем и как били

Поражение российского танкера в Средиземном море: аналитики определили, чем и как били3
Отмечается, что дроны запускались с судна, которое находилось рядом с танкером.
Удары по российскому танкеру в Средиземном море были «хирургические», его эксплуатация невозможна. Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express, анализируя видео с ударом по танкеру «теневого флота» Qendil в ночь на 19 декабря.
Отмечается, что на видео с атакой этого судна можно увидеть серию ударов по танкеру, который шел пустым, поэтому его поражение не представляет риска для экологии.
Кроме того, отмечают аналитики, сами удары были «хирургические» - по нефтепроводной системе танкера, что делает невозможным его эксплуатацию.
В Defense Express отмечают, что удары осуществлялись, скорее всего, комбинированным способом - сбросами с тяжелых коптеров, так называемых «Баба-Яга», и FPV-дронами.
«В частности, на одних кадрах видно именно такие большие дроны, которые имеют стандартный боевой интерфейс с прицелом и маркером вектора движения. А на других - попадание «фпивишек», - говорится в анализе.
Также отмечается, что все это происходило посреди Средиземного моря в 280 километрах от Греции, 210 - от Ливии и 500 - от Италии. То есть дроны, отмечают аналитики, запускались с судна, которое находилось рядом с танкером.
Отмечается, что этот танкер шел из индийского порта Сикка, который является одним из крупнейших нефтеперевалочных портов в регионе. Двигался он в российский порт Усть-Луга в Балтийском море, который также является одним из крупнейших нефтеперевалочных портов России.
Кроме того, отмечается, что Qendil, который является 250-метровым танкером класса Aframax и ходит под флагом Омана, официально находится в санкционном перечне Великобритании, которая внесла его туда 24 февраля 2025 года, Канады (от 13 июня 2025 года), Европейского Союза (от 20 июля 2025 года), Швейцарии (от 12 августа 2025 года) и других стран.