В Минске целую улицу накрыло «антропогенным» снегом 1 19.12.2025, 18:46

2,990

Фотофакт.

Пока большая часть Минска, как и всей Беларуси, утопает в густом тумане, отдельные улицы внезапно накрыло пеленой снега.

В прогнозах синоптиков ничего подобного не было и, как оказалось, не случайно. Снег, по словам специалистов, оказался «искусственным», а точнее - антропогенный.

Его источником стали ядра конденсата - микроскопические частицы в атмосфере (это может быть пыль, соль, сажа, бактерии), которые возникают, как правило, над промышленными районами крупных городов, и вокруг которых конденсируется водяной пар, превращаясь в итоге в мельчайшие капельки иди снежинки.

«Данный процесс делает нашу слоистую облачность коллоидально-неустойчивой и приводит к выпадению мелкодисперсного небольшого снега», - пояснили суть этого природного процесса авторы тематического Telegram-канала о погоде «Метеовайб».

В результате таким «искусственным снежком» 19 декабря накрыло сначала улицу Киселева, а затем - улицу Аэродромная. Причём там «антропогенный» снег в районе ближайшей тепловой станции оказался настолько интенсивным, что специалисты даже назвали его «локальным снегопадом», а местные жители поделились кадрами, которым позавидуют многие белорусы, соскучившиеся по снегу.

Кстати, синоптики пообещали скорые снежные изменения всем белорусам. Правда, придётся пережить ещё как минимум пару туманных и серых дней. Между тем, специалисты уже выразили осторожный предновогодний оптимизм по поводу возможного снега и на Рождество, и на Новый год.

