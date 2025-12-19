закрыть
19 декабря 2025, пятница
Лукашенко: Телефоны моего окружения прослушивают американцы

  • 19.12.2025, 19:10
Лукашенко: Телефоны моего окружения прослушивают американцы

Об этом диктатору сообщила российская разведка.

Разведка России сообщила Александру Лукашенко о прослушке телефонов его окружения со стороны США. Об этом диктатор заявил во время «ВНС».

«Приведу простой пример (...) Совсем недавно во второй раз в течение этого года меня лично предупредила контрразведка России о том, что телефоны людей, которые рядом с «президентом», мои дети, еще там кто-то, в столовой (...) — они на контроле Соединенных Штатов Америки», — сообщил он.

По словам Лукашенко, он лишний раз узнал фамилии и телефоны, которые прослушивают из Вашингтона. Узурпатор также отметил, что потребовал от КГБ Беларуси информацию об этом. Те, рассказывает Лукашенко, еще «накинули» узурпатору фактов прослушки из США.

