В РФ умер руководитель бригады «Эспаньола»1
- 19.12.2025, 19:13
В нее входили футбольные фанаты, воевавшие на стороне РФ против Украины.
Бригада «Эспаньола» сообщила о гибели своего руководителя, «военкора» Станислава Орлова (позывной «Испанец»). Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале военной организации.
Как сообщили сослуживцы Орлова, в настоящий момент правоохранители устанавливают точную причину и место его гибели, после чего будет опубликована официальная информация.
10 декабря российские СМИ сообщали, что военные «блогеры» Станислав Орлов и Алексей Живов были задержаны сотрудниками правоохранительных органов за торговлю оружием.
На следующий день Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на Эдгарда Запашного написал, что руководитель отряда «Эспаньола» Орлов погиб. Позднее этот пост был удален в обоих источниках.
Бригада «Эспаньола» была сформирована преимущественно из футбольных фанатов, некоторые ее бойцы открыто придерживаются неонацистских взглядов. В начале октября бригада «Эспаньола» объявила о расформировании.