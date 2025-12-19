В РФ умер руководитель бригады «Эспаньола» 1 19.12.2025, 19:13

Станислав Орлов

В нее входили футбольные фанаты, воевавшие на стороне РФ против Украины.

Бригада «Эспаньола» сообщила о гибели своего руководителя, «военкора» Станислава Орлова (позывной «Испанец»). Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале военной организации.

Как сообщили сослуживцы Орлова, в настоящий момент правоохранители устанавливают точную причину и место его гибели, после чего будет опубликована официальная информация.

10 декабря российские СМИ сообщали, что военные «блогеры» Станислав Орлов и Алексей Живов были задержаны сотрудниками правоохранительных органов за торговлю оружием.

На следующий день Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на Эдгарда Запашного написал, что руководитель отряда «Эспаньола» Орлов погиб. Позднее этот пост был удален в обоих источниках.

Бригада «Эспаньола» была сформирована преимущественно из футбольных фанатов, некоторые ее бойцы открыто придерживаются неонацистских взглядов. В начале октября бригада «Эспаньола» объявила о расформировании.

