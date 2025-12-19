закрыть
19 декабря 2025, пятница, 19:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В РФ умер руководитель бригады «Эспаньола»

1
  • 19.12.2025, 19:13
  • 1,770
В РФ умер руководитель бригады «Эспаньола»
Станислав Орлов

В нее входили футбольные фанаты, воевавшие на стороне РФ против Украины.

Бригада «Эспаньола» сообщила о гибели своего руководителя, «военкора» Станислава Орлова (позывной «Испанец»). Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале военной организации.

Как сообщили сослуживцы Орлова, в настоящий момент правоохранители устанавливают точную причину и место его гибели, после чего будет опубликована официальная информация.

10 декабря российские СМИ сообщали, что военные «блогеры» Станислав Орлов и Алексей Живов были задержаны сотрудниками правоохранительных органов за торговлю оружием.

На следующий день Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на Эдгарда Запашного написал, что руководитель отряда «Эспаньола» Орлов погиб. Позднее этот пост был удален в обоих источниках.

Бригада «Эспаньола» была сформирована преимущественно из футбольных фанатов, некоторые ее бойцы открыто придерживаются неонацистских взглядов. В начале октября бригада «Эспаньола» объявила о расформировании.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко