В пустыне в Саудовской Аравии выпал снег 19.12.2025, 19:26

Видеофакт.

В середине декабря в горах и пустынях Саудовской Аравии выпал снег. Об этом сообщил телеканал «Аль-Ибхария» в социальной сети X.

Редкое для Аравийского полуострова явление наблюдалось в нескольких регионах страны. На кадрах, опубликованных журналистами, можно увидеть снег, покрывший горы Неома в Трояне и Аль-Лоуз в Табуке. На некоторых территориях температура упала ниже нуля, а на дорогах образовался гололед. В связи с непогодой в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, школьников перевели на дистанционное обучение. По прогнозам синоптиков, снега в северных районах страны может выпасть еще больше.

🎥 | At #TROJENA, #NEOM’s mountains are covered in snow, transforming the landscape into a winter wonderland#AlEkhbariyaEN pic.twitter.com/yUucVYbn9c — AlEkhbariya News (@alekhbariyaEN) December 17, 2025

