ВСУ сорвали штурм РФ возле Покровска

  • 19.12.2025, 19:34
ВСУ сорвали штурм РФ возле Покровска

Уничтожены ЗРК «Оса» и бронетехника.

Силы обороны Украины провели успешную спецоперацию и уничтожили значительное скопление вражеской бронетехники возле Покровска.

Об этом сообщает Telegram 7 корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск Украины.

По данным украинской разведки 7 корпуса ШР ДШВ и аэроразведки 414 отдельной бригады беспилотных систем «Птахи Мадяра» во взаимодействии с Группировкой войск Десантно-штурмовых войск и координационным центром беспилотных систем 425 отдельного штурмового полка "Скала" было обнаружено массовое скопление бронетехники противника.

Противник планировал использовать эту технику для штурмовых действий на Покровском направлении, что могло создать серьезную угрозу для обороны города.

Для срыва наступательного потенциала врага Силы обороны спланировали и успешно реализовали спецоперацию. Ударные борта ОЗСП «Lasar's Group» Нацгвардии Украины нанесли точечное огневое поражение, уничтожив:

Зенитно-ракетный комплекс 9К33 «Оса» (SA-8) - 1 единица

Танки - 2 единицы

Боевая бронированная машина - 1 единица

Военный автотранспорт с боекомплектом - 1 единица

Кроме того, было поражено:

Танки - 5 единиц

Боевые бронированные машины - 6 единиц

Военный автотранспорт - 2 единицы

Легкий автотранспорт - 4 единицы

