Экс-спичрайтер Буша Фрум: Трамп перешел на сторону России

4,186

Дэвид Фрум

Журналист отметил, что президент США и его «верхушка» блокируют помощь Украине.

Президент США Дональд Трамп перешел на сторону России, считает американский журналист и бывший спичрайтер президента США Джорджа Буша Дэвид Фрум. Об этом он сказал на подкасте The Hub.

«Нет никакого колебания. Они — на стороне России. И переходят от роли посредника, благоприятствующего России, к роли прямого союзника российской точки зрения», — отметил он.

По словам Фрума, американцам сейчас «сложно осознать масштаб отношений», которые связывают Трампа и Россию. Журналист отметил, что Трамп и его «верхушка» блокируют помощь Украине, «где может», и поэтому Трамп занял пророссийскую позицию.

