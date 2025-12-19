закрыть
Экс-спичрайтер Буша Фрум: Трамп перешел на сторону России

7
  • 19.12.2025, 19:50
  • 4,186
Экс-спичрайтер Буша Фрум: Трамп перешел на сторону России
Дэвид Фрум

Журналист отметил, что президент США и его «верхушка» блокируют помощь Украине.

Президент США Дональд Трамп перешел на сторону России, считает американский журналист и бывший спичрайтер президента США Джорджа Буша Дэвид Фрум. Об этом он сказал на подкасте The Hub.

«Нет никакого колебания. Они — на стороне России. И переходят от роли посредника, благоприятствующего России, к роли прямого союзника российской точки зрения», — отметил он.

По словам Фрума, американцам сейчас «сложно осознать масштаб отношений», которые связывают Трампа и Россию. Журналист отметил, что Трамп и его «верхушка» блокируют помощь Украине, «где может», и поэтому Трамп занял пророссийскую позицию.

