Экс-спичрайтер Буша Фрум: Трамп перешел на сторону России
- 19.12.2025, 19:50
- 4,186
Журналист отметил, что президент США и его «верхушка» блокируют помощь Украине.
Президент США Дональд Трамп перешел на сторону России, считает американский журналист и бывший спичрайтер президента США Джорджа Буша Дэвид Фрум. Об этом он сказал на подкасте The Hub.
«Нет никакого колебания. Они — на стороне России. И переходят от роли посредника, благоприятствующего России, к роли прямого союзника российской точки зрения», — отметил он.
По словам Фрума, американцам сейчас «сложно осознать масштаб отношений», которые связывают Трампа и Россию. Журналист отметил, что Трамп и его «верхушка» блокируют помощь Украине, «где может», и поэтому Трамп занял пророссийскую позицию.