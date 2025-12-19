Новый министр обороны Чехии продлил программу по закупке боеприпасов для Украины

Новый министр обороны Чехии продлил программу по закупке боеприпасов для Украины1
- 19.12.2025, 20:08
«Чешской инициативе» быть.
Новый министр обороны Чехии Яромир Зуна заявил, что программа «Чешская инициатива» по закупке боеприпасов для Украины, будет работать и в 2026 году.
Об этом сообщает Novinky.
Он рассказал, что для армии Чехии главными вопросами остаются ПВО и выполнение обязательств в рамках НАТО. Зуна также отметил продолжение «Чешской инициативы» для Украины.
«Я этого не отрицаю, но нам нужно говорить об эффективном управлении», - отметил он.
По его словам, поддержка Украины «сама собой разумеется».
«Россия является агрессором, на Украину напали, и от нас зависит, как мы будем продолжать ее поддерживать», - подчеркнул он.
При этом чешский министр похвалил нового премьер-министра Андрея Бабиша за договоренность об исключении, которое позволит стране не участвовать в пакете финансирования ЕС для Украины на 90 млрд евро.
«В ближайшее время мне нужно усилить гражданское управление, оборонное планирование и выполнение союзнических обязательств. При необходимости мы должны перезагрузить приоритеты обороны и армии. Приоритет - противовоздушная оборона», - отметил Зуна.