19 декабря 2025, пятница, 21:09
1
  • 19.12.2025, 20:08
Новый министр обороны Чехии продлил программу по закупке боеприпасов для Украины

«Чешской инициативе» быть.

Новый министр обороны Чехии Яромир Зуна заявил, что программа «Чешская инициатива» по закупке боеприпасов для Украины, будет работать и в 2026 году.

Об этом сообщает Novinky.

Он рассказал, что для армии Чехии главными вопросами остаются ПВО и выполнение обязательств в рамках НАТО. Зуна также отметил продолжение «Чешской инициативы» для Украины.

«Я этого не отрицаю, но нам нужно говорить об эффективном управлении», - отметил он.

По его словам, поддержка Украины «сама собой разумеется».

«Россия является агрессором, на Украину напали, и от нас зависит, как мы будем продолжать ее поддерживать», - подчеркнул он.

При этом чешский министр похвалил нового премьер-министра Андрея Бабиша за договоренность об исключении, которое позволит стране не участвовать в пакете финансирования ЕС для Украины на 90 млрд евро.

«В ближайшее время мне нужно усилить гражданское управление, оборонное планирование и выполнение союзнических обязательств. При необходимости мы должны перезагрузить приоритеты обороны и армии. Приоритет - противовоздушная оборона», - отметил Зуна.

Написать комментарий 1

