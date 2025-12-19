В США представили недорогой внеатмосферный перехватчик для уничтожения баллистических ракет 2 19.12.2025, 20:17

2,126

Его можно применить против «Орешника».

Калифорнийская оборонная компания Long Wall представила Cyclops — перехватчик наземного базирования, предназначенный для уничтожения баллистических ракет на среднем участке траектории полета, передает New Voice.

Новинка рассчитана на работу за пределами земной атмосферы и использует принцип «поражения одним попаданием», уничтожая цель кинетическим ударом без применения взрывной боевой части.

В компании отмечают, что Cyclops изначально проектировался с прицелом на массовое производство. Это должно решить одну из ключевых проблем современной противоракетной обороны — ограниченное количество перехватчиков и их высокую стоимость. Последние конфликты показали, что массированные ракетные залпы, иногда численностью в сотни пусков, способны перегружать системы ПВО и ПРО, в то время как наступательные ракеты часто производятся быстрее и дешевле, чем оборонительные средства.

По замыслу Long Wall, Cyclops должен обеспечить так называемую «глубину боезапаса» — возможность длительной защиты благодаря большому количеству доступных перехватчиков. Система была разработана «с нуля» с учетом технологичности производства. В ней использованы современные вычислительные платформы, автономное управление, оптические сенсоры и силовые установки, значительная часть которых происходит из коммерческого сектора с большими объемами выпуска.

Ключевым элементом Cyclops является внеатмосферный поражающий модуль (EKV), уничтожающий цель за счет кинетической энергии. Компания уже создала первый прототип EKV и начала его испытания, сосредоточившись на компонентах, пригодных к масштабированию. По заявлениям разработчиков, это позволит выпускать перехватчики сотнями или даже тысячами единиц.

Для развертывания предусмотрена контейнерная пусковая система, пригодная для установки на суше или на борту судов с минимальной инфраструктурой. Пусковая установка помещается в стандартный транспортный контейнер, что упрощает логистику и ускоряет развертывание. В Long Wall отмечают, что в отдельных сценариях такие пусковые системы могут рассматриваться как затратные.

Компания также планирует сократить сроки разработки благодаря более частым и дешевым испытаниям, используя собственную жидкостную ракету-носитель RSX. Производственный подход Cyclops базируется на модульности и применении коммерческого оборудования, в частности 3D-печати и станков с числовым программным управлением.

В Long Wall подчеркивают, что Cyclops — это попытка изменить подход к созданию и развертыванию систем противоракетной обороны в условиях роста ракетных угроз, где решающими становятся скорость, масштаб производства и технологическая конкуренция.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com