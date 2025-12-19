закрыть
19 декабря 2025, пятница
Лукашенко рассказал о строительстве белорусского «города в городе» в Омане

  • 19.12.2025, 20:27
Диктатор готовит почву для побега?

О реализации в Омане инвестиционного туристического проекта во время «ВНС» рассказал Александр Лукашенко, пишет БелТА.

Он сообщил, что по решению султана Омана в этой стране для режима выделена площадь более 200 га для реализации проекта по строительству туристических объектов.

– А это же 40 минут от Эмиратов. Прямой рейс сейчас (из Беларуси в ОАЭ. - Прим.). Мы бы и добавили, если бы люди туда стремились (а люди поедут, если бы свое было). И вы знаете, 200 с лишним гектаров выделил он нам этот участок: согласен, стройте, - сказал Лукашенко.

Он сообщил, что сейчас ведется проектирование, и в ближайшие годы планируется приступить к строительству с привлечением частных инвесторов.

– Мы готовы приступить к строительству, не привлекая бюджетные средства. Но я даже заинтересован, чтобы там где-то и государство вложилось, чтобы могли часть дохода получать, - отметил Лукашенко.

