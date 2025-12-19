Лукашенко рассказал о строительстве белорусского «города в городе» в Омане 6 19.12.2025, 20:27

2,060

Диктатор готовит почву для побега?

О реализации в Омане инвестиционного туристического проекта во время «ВНС» рассказал Александр Лукашенко, пишет БелТА.

Он сообщил, что по решению султана Омана в этой стране для режима выделена площадь более 200 га для реализации проекта по строительству туристических объектов.

– А это же 40 минут от Эмиратов. Прямой рейс сейчас (из Беларуси в ОАЭ. - Прим.). Мы бы и добавили, если бы люди туда стремились (а люди поедут, если бы свое было). И вы знаете, 200 с лишним гектаров выделил он нам этот участок: согласен, стройте, - сказал Лукашенко.

Он сообщил, что сейчас ведется проектирование, и в ближайшие годы планируется приступить к строительству с привлечением частных инвесторов.

– Мы готовы приступить к строительству, не привлекая бюджетные средства. Но я даже заинтересован, чтобы там где-то и государство вложилось, чтобы могли часть дохода получать, - отметил Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com