Игорь Эйдман: Путин внушает россиянам, что лоботомия без наркоза – это не больно Игорь Эйдман

19.12.2025, 20:46

Игорь Эйдман

Ничего не меняется, сегодня было все тоже самое.

Конспирологи рассуждают о каких-то двойниках-тройниках Путина: «Удмурт», «Банкетный», «Говорун» и так далее. Все это, конечно, чепуха. Путин выступает сам. Однако в своих выступлениях, в том числе и сегодня, он последовательно меняет несколько масок-образов.

1. Обиженка-брошенка. Нудный скулеж о том, как его обидел Запад, водил за нос, помотросил и бросил, отказал в уважении, не стал считаться.

2. Не виноватая я! Попытки оправдаться за то, что начал войну. Это не я, «он сам пришел», то есть враги первые начали, у нас не было другого выбора. Если бы мы не бомбили Киев, Запад заставил бы нас вступать в однополые браки и молиться гендерно-нейтральному богу.

3. Кашпировский. У вас все хорошо, экономика в порядке, финансы тоже, (спец)операция идет по плану, вы расслаблены, вам не больно, не страшно, не горько, вы не видите окровленный скальпель у горла. Путин пытается работать Кашпировским, внушая россиянам, которым делают лоботомию без наркоза, что им не больно.

4. Таксист. Бессвязный треп тупого и малограмотного таксиста, пытающегося произвести впечатление на пассажиров: «за историю» и «за политику». Ленин по заданию автро-венгров создал Украину, за это мы его выпотрошили и положили в Мавзолей. Потом нацисты в биолаборатории ЦРУ создали боевого Зеленского, который восемь лет домбил Бомбас. Ну что-то в этом роде.

5. Гопник. От обиженного скулежа и оправданий переходит к попыткам наезжать, хамить и шантажировать. Дяденька дай рубль, а то в морду плюну, у меня сифилис. Так он пытается запугивать Запад и весь мир ядерной войной.

Игорь Эйдман, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com