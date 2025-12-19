закрыть
19 декабря 2025, пятница
Ученые: Мат помогает в спорте и борьбе со стрессом

  • 19.12.2025, 20:59
Ругаться полезно?

Матерная брань может улучшить вашу физическую форму, настроение и даже уверенность в себе. Это не совет от хулигана, а вывод нового исследования психологов. Оказывается, вовремя выругаться – это не только эмоциональная разрядка, но и реальная помощь организму, пишет Popular Science.

«Во многих ситуациях люди – сознательно или нет – сдерживают себя и не используют свою полную силу, – объясняет Ричард Стивенс, психолог из британского Кильского университета. – Сквернословие – это простой и доступный способ помочь себе сосредоточиться, почувствовать уверенность, меньше отвлекаться и «выложиться» чуть больше».

Стивенс и его коллеги давно изучают как ментальные, так и физические эффекты ненормативной лексики. Их прошлые работы уже показали четкую связь между «крепкими словечками» и лучшими результатами в испытаниях – например, при удержании руки в ледяной воде или выполнении сложных физических упражнений.

«Сейчас это хорошо воспроизводимый и надежный результат, – говорит Стивенс. – Но вопрос в том, как именно ругань нам помогает? Каков психологический механизм?»

Чтобы это выяснить, команда провела новый эксперимент, результаты которого опубликованы 18 декабря в журнале American Psychologist. В исследовании участвовали 192 добровольца, которые выполняли сложное упражнение (отжимания от стула). Каждые две секунды им нужно было произносить либо выбранное бранное слово, либо нейтральное.

После выполнения задания участники заполнили опросник о своем психическом состоянии. Ученых интересовали уровень раскрепощенности, чувство юмора, отвлечённость, уверенность в себе и эмоциональный подъем. Особое внимание уделялось измерению «потока» – состояния полной поглощенности и удовольствия от деятельности.

Результаты оказались красноречивыми: как и в предыдущих опытах, люди, которые ругались во время упражнений, могли делать отжимания «значительно дольше», чем те, кто говорил нейтральные слова. Проанализировав ответы на вопросы, ученые пришли к выводу, что социально табуированное ругательство может напрямую усиливать у человека состояние «потока», уверенность в себе и фокус.

«Эти находки помогают объяснить, почему сквернословие так распространено, – резюмирует Стивенс. – Ругательство буквально является бесплатным, не требующим лекарств, низкозатратным и легкодоступным инструментом, который всегда под рукой, когда нам нужен импульс для улучшения результата».

Авторы исследования отмечают, что этот эффект может быть полезен не только в спорте, но и в физической реабилитации, и в любых повседневных ситуациях, требующих дополнительной смелости и решительности.

Итог от науки прост: в следующий раз, когда столкнётесь с особенно тяжелой или стрессовой задачей – не сдерживайтесь. Польза для вашей производительности и настроения может перевесить все косые взгляды. Главное – выбирать подходящее время и место.

