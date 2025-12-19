Большинство чехов хотят, чтобы правительство Бабиша продолжало поддержку Украины 19.12.2025, 21:04

Андрей Бабиш

Опрос.

Большинство граждан Чехии считают, что новосформированное правительство во главе с Андреем Бабишем должно продолжать поддержку Украины – прежде всего гуманитарную.

Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства NMS для портала Novinky.

В частности, согласно опросу, 57% граждан Чехии поддерживают гуманитарную помощь Киеву и 56% ожидают от правительства дипломатической поддержки Украины.

В то же время значительно меньшая доля граждан Чехии являются сторонниками не гуманитарной, а финансовой (27% всех опрошенных) и военной (29%) помощи Украине.

Впрочем, среди избирателей отдельных партий существуют значительные разногласия.

В частности, больше всего поддерживают Украину сторонники Spolu. 87% сторонников этой партии поддерживают гуманитарную помощь, дипломатическую – 82%, финансовую – 60% и военную – 74%.

Избиратели ультраправой SPD больше всего против помощи Украине, 42% из них считают, что Украине вообще не стоит помогать.

