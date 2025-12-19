Колесникова и Бабарико созвонились с Тихановской 19.12.2025, 21:10

Они пока не виделись вживую, поскольку находятся в разных странах.

Экс-политзаключенные Мария Колесникова и Виктор Бабарико созвонились со Светланой Тихановской. Они пока не виделись вживую, поскольку находятся в разных странах, передает «Зеркало».

— Я очень рада тебя видеть, Света! Ты знаешь, что? Я действительно очень много раз думала, что бы я тебе хотела сказать при первой нашей встрече. Понятное дело, что она сейчас чуть-чуть оттянулась, но я думаю, что вы понимаете, мы сейчас не в том состоянии выходить открыто на контакты, потому что нам просто тяжело. Нам нужно время для того, чтобы прийти в себя. Я даже не буду отрицать этого и делать вид, что мы такие, знаешь, бульдозеры. Мы не бульдозеры, нам нужно время, мы люди, — сказала Колесникова.

Она вспомнила лето 2020 года и выразила поддержку Тихановской.

— И я тебе хочу сказать, вот лично я сама, я знаю, через что ты прошла тогда, летом [2020 года]. Я знаю, что происходило в день, когда тебя вывозили. Я там была, и я знаю, что ты переживала, Света. И, знаешь, люди, которые как-то тебя критикуют, просто не обращай на них внимания, потому что знай, что я тебя всегда поддерживала. И мало кто смог бы сделать то, что сделала ты, я это очень ценю, это очень важно для всех нас. И я думаю, что мы сейчас придем в себя, подумаем, встретимся и что-то решим, сейчас не время что-то говорить, — добавила Колесникова.

Тихановская поблагодарила Колесникову за ее слова поддержки и сказала, что не понимает, почему их уже «столкнули лбами».

— Мне вообще не нравится ситуация, когда мы еще не встретились и не увиделись, как все СМИ уже сталкивают нас лбами.

— Это их проблемы, Света, — отреагировала Колесникова.

— Потому что все эти 5 лет я несла тебя в своем сердце, я помнила, как ты меня летом поддержала, когда я была абсолютно неопытной, ты была мой маяк, я очень тебя ждала. Я бы хотела, чтобы мы вместе сели и подумали, как не разваливать то, что хотят развалить все это время. Я очень надеюсь на вашу мудрость, — сказала Тихановская.

Виктор Бабарико также поблагодарил Тихановскую за то, что было сделано после его ареста.

— То, что было сделано после того, как закрыли нас первых — это просто невероятно. Невероятно то, что вы не просто взяли знамя в руки, вы сохранили нашу тему на самом деле живой. Я убежден, раз она есть — мы можем сделать не просто такую хорошую и красивую историю, а историю, которой гордиться будем не только мы с вами, но и наши дети и внуки. Надо думать о том, что будет — и это у нас впереди. Спасибо всем, кто остался, кто в своих руках продержал это хрупкое маленькое растение под названием Новая, свободная и счастливая Беларусь. Давайте просто понимать, эта точка [освобождение белорусов] — объединяет нас всех. Это очень важно. Я убежден в доброте, сопереживании как одной из лучших черт характера белорусов. А это значит — это боль и желание всех людей Беларуси. Я думаю, что Светлана, вы не хуже нас понимаете — вы делали то, что могли. Это здорово. Спасибо, — сказал Бабарико.

Колесникова и Бабарико в разговоре с Тихановской также обсудили освобождение политзаключенных, которые остались в колониях.

