Бабарико и Колесникова призвали главу МИД Германии снизить «изоляцию белорусского общества» 22 19.12.2025, 21:36

Йоханн Вадефуль принял экс-политзаключенных в Берлине.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль встретил экс-политзаключенных Виктора Бабарико и Марию Колесникову в Берлине. Они призвали Йоханна Вадефуля снизить «изоляцию белорусского общества и возвращать связи с внешним миром».

— Ваше освобождение после многолетней политической изоляции вселяет надежду. Ваша мужественная приверженность свободе и демократии в Беларуси вдохновляет многих в Беларуси и далеко за ее пределами. Она вдохновляет и меня лично, — отмечается в официальном аккаунте немецкого министра в X.

На встрече Бабарико и Колесникова выразили благодарность США за усилия в освобождении политзаключенных и выразили надежду на то, что Европа более активно включится в этот процесс.

«Наша команда также подчеркнула необходимость снижать изоляцию белорусского общества и возвращать связи с внешним миром», – сообщили в телеграм-канале Виктора Бабарико.

Herzlich willkommen in 🇩🇪, liebe Maria #Kalesnikava und Viktar #Babaryka. Eure Freilassung nach Jahren politischer Gefangenschaft gibt Hoffnung. Euer mutiger Einsatz für Freiheit und Demokratie in Belarus inspiriert so viele in Belarus & weit darüber hinaus. Mich ganz persönlich. pic.twitter.com/ChEev4WjRq — Johann Wadephul (@AussenMinDE) December 19, 2025

К вечеру 19 декабря информация о встрече с Бабарико и Колесниковой из аккаунта главы МИД Германии в соцсети Х исчезла. Спустя некоторое время Йоханн Вадефуль написал новый пост, убрав красно-зеленый флажок.

Отметим, в Беларуси не прекращаются задержания и обыски, административные и уголовные суды, пытки в изоляторах, оказывается давление на политзаключенных, а независимые медиапродукты признают «экстремистскими материалами и формированиями».

Напомним, 13 декабря из колоний в Беларуси в результате переговоров с представителями США были освобождены 123 политзаключенных. 114 из них выслали в Украину, откуда после 87 человек перебрались в Польшу, 20 — в Литву. Колесникова и Бабарико по приглашению немецкого правительства направились в Германию.

