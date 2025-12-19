закрыть
19 декабря 2025, пятница, 22:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бельгии похитили кольцо Наполеона Бонапарта

2
  • 19.12.2025, 21:44
  • 1,362
В Бельгии похитили кольцо Наполеона Бонапарта

Прямо из музея.

Музей «Последний Штаб Наполеона» в бельгийском городе Женап подвергся ограблению вечером в среду, 17декабря. Об этом сообщает телеканал RTBF.

По данным вещателя, двое преступников попали в здание через оконный проем. Внутри они разбили несколько витрин, чтобы извлечь содержимое. В результате были похищены предметы из коллекции, включая золотое кольцо 18-каратного золота, декорированное пятью бриллиантами, которое исторически связывают с Наполеоном. Этот перстень, по имеющимся данным, был найден после поражения императора в битве при Ватерлоо 18 июня 1815 года. Также в числе украденного числятся золотые и серебряные монеты времен правления Наполеона.

Рыночная стоимость похищенного не сообщается.

По факту ограбления подано заявление в полицию. Прокуратура Валлонского Брабанта начала расследование инцидента.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко