В Бельгии похитили кольцо Наполеона Бонапарта 2 19.12.2025, 21:44

1,362

Прямо из музея.

Музей «Последний Штаб Наполеона» в бельгийском городе Женап подвергся ограблению вечером в среду, 17декабря. Об этом сообщает телеканал RTBF.

По данным вещателя, двое преступников попали в здание через оконный проем. Внутри они разбили несколько витрин, чтобы извлечь содержимое. В результате были похищены предметы из коллекции, включая золотое кольцо 18-каратного золота, декорированное пятью бриллиантами, которое исторически связывают с Наполеоном. Этот перстень, по имеющимся данным, был найден после поражения императора в битве при Ватерлоо 18 июня 1815 года. Также в числе украденного числятся золотые и серебряные монеты времен правления Наполеона.

Рыночная стоимость похищенного не сообщается.

По факту ограбления подано заявление в полицию. Прокуратура Валлонского Брабанта начала расследование инцидента.

