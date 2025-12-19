Встреча Зеленского с Навроцким и Туском: главные итоги 1 19.12.2025, 22:03

1,040

Стороны обсудили безопасность, санкции и поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Польшу, где провел встречи с руководством государства и парламента. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию с безопасностью, оборонное сотрудничество, санкционное давление на Россию и поддержку Украины.

Сайт Charter97.org приводит главные итоги и заявления лидеров Украины и Польши.

В ходе визита Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Каролем Навроцким. Стороны обсудили состояние двусторонних отношений, войну России против Украины и дипломатические усилия по защите Европы.

«Рад быть снова с официальным визитом в Польше. Благодарен президенту Навроцкому за наш разговор и очень надеюсь, что этот визит открывает новый, еще более весомый этап в наших с вами отношениях – Украине и Польше», — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что независимость Украины и Польши является фундаментом безопасности всей Европы и залогом свободы народов региона без влияния Москвы.

«Украинская независимость и польская независимость – это фундамент, позволяющий каждой нации нашей части Европы жить свободно, без власти Москвы», — сказал Зеленский.

Также Зеленский провел встречи с премьером Польши Дональдом Туском.

Украинский президент заявил, что единство Украины и Польши — это «самое страшное» для России.

Приветствуя Зеленского, Туск выразил ему уважение, сказав, что «ваша борьба является нашей общей борьбой».

«Вы являетесь героем не только в Украине, но и здесь, в Польше, [мы] также относимся к вам как к герою», – отметил премьер Польши.

Впоследствии Туск повторил свой вчерашний комментарий, что борьба Украины против России защищает независимость Польши, которая иначе могла бы оказаться под угрозой, если бы России позволили выиграть войну.

В ответ Зеленский высказался в том же духе: «Самое страшное для России – это если мы будем вместе. Потому что они точно не смогут победить нас обоих».

Также во время визита состоялась встреча с маршалком Сейма Польши Влодзимежем Чажастым. Стороны обсудили усиление оборонного сотрудничества, экономическое партнерство, участие польских компаний в восстановлении Украины, санкции против России и совместные усилия по возвращению украинских детей, похищенных Россией.

Отдельное внимание было уделено поддержке граждан Украины, находящихся в Польше. Зеленский поблагодарил за принятие закона о продлении срока пребывания украинцев, а также затронул вопрос исторической памяти двух народов.

«Думаю, что исторические вопросы должны объединять и усиливать народы, а лидеры должны напоминать, что у Украины и Польши больше общих побед, чем трагедий», — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул роль Польши в международных форматах безопасности, в частности участие в 12 заседаниях Коалиции желающих, где обсуждались гарантии безопасности для Украины.

Кроме того, Зеленский сообщил о важности решения лидеров Евросоюза о предоставлении Украине беспроцентного кредита в размере 90 млрд евро, связанного с будущими российскими репарациями. По его словам, это позволит обеспечить финансовую устойчивость и поддержку Вооруженных сил Украины.

Отдельно Президент Украины обратил внимание на угрозы безопасности в связи с перемещением комплекса «Орешник» на территорию Беларуси и призвал партнеров к усилению санкционного давления на Россию и компании, поставляющие компоненты для этого вооружения.

В рамках визита Владимир Зеленский также встретился с маршалкиней Сената Польши Малгожатой Кидовой-Блонской. В ходе встречи стороны обсудили территориальную целостность Украины, взаимодействие парламентов, историческую память, сотрудничество с Конгрессом США и важность трансатлантического единства в санкционной политике против России.

Президент Украины поблагодарил польскую сторону за последовательную поддержку украинского народа и государства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com