закрыть
19 декабря 2025, пятница, 22:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Встреча Зеленского с Навроцким и Туском: главные итоги

1
  • 19.12.2025, 22:03
  • 1,040
Встреча Зеленского с Навроцким и Туском: главные итоги

Стороны обсудили безопасность, санкции и поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Польшу, где провел встречи с руководством государства и парламента. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию с безопасностью, оборонное сотрудничество, санкционное давление на Россию и поддержку Украины.

Сайт Charter97.org приводит главные итоги и заявления лидеров Украины и Польши.

В ходе визита Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Каролем Навроцким. Стороны обсудили состояние двусторонних отношений, войну России против Украины и дипломатические усилия по защите Европы.

«Рад быть снова с официальным визитом в Польше. Благодарен президенту Навроцкому за наш разговор и очень надеюсь, что этот визит открывает новый, еще более весомый этап в наших с вами отношениях – Украине и Польше», — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что независимость Украины и Польши является фундаментом безопасности всей Европы и залогом свободы народов региона без влияния Москвы.

«Украинская независимость и польская независимость – это фундамент, позволяющий каждой нации нашей части Европы жить свободно, без власти Москвы», — сказал Зеленский.

Также Зеленский провел встречи с премьером Польши Дональдом Туском.

Украинский президент заявил, что единство Украины и Польши — это «самое страшное» для России.

Приветствуя Зеленского, Туск выразил ему уважение, сказав, что «ваша борьба является нашей общей борьбой».

«Вы являетесь героем не только в Украине, но и здесь, в Польше, [мы] также относимся к вам как к герою», – отметил премьер Польши.

Впоследствии Туск повторил свой вчерашний комментарий, что борьба Украины против России защищает независимость Польши, которая иначе могла бы оказаться под угрозой, если бы России позволили выиграть войну.

В ответ Зеленский высказался в том же духе: «Самое страшное для России – это если мы будем вместе. Потому что они точно не смогут победить нас обоих».

Также во время визита состоялась встреча с маршалком Сейма Польши Влодзимежем Чажастым. Стороны обсудили усиление оборонного сотрудничества, экономическое партнерство, участие польских компаний в восстановлении Украины, санкции против России и совместные усилия по возвращению украинских детей, похищенных Россией.

Отдельное внимание было уделено поддержке граждан Украины, находящихся в Польше. Зеленский поблагодарил за принятие закона о продлении срока пребывания украинцев, а также затронул вопрос исторической памяти двух народов.

«Думаю, что исторические вопросы должны объединять и усиливать народы, а лидеры должны напоминать, что у Украины и Польши больше общих побед, чем трагедий», — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул роль Польши в международных форматах безопасности, в частности участие в 12 заседаниях Коалиции желающих, где обсуждались гарантии безопасности для Украины.

Кроме того, Зеленский сообщил о важности решения лидеров Евросоюза о предоставлении Украине беспроцентного кредита в размере 90 млрд евро, связанного с будущими российскими репарациями. По его словам, это позволит обеспечить финансовую устойчивость и поддержку Вооруженных сил Украины.

Отдельно Президент Украины обратил внимание на угрозы безопасности в связи с перемещением комплекса «Орешник» на территорию Беларуси и призвал партнеров к усилению санкционного давления на Россию и компании, поставляющие компоненты для этого вооружения.

В рамках визита Владимир Зеленский также встретился с маршалкиней Сената Польши Малгожатой Кидовой-Блонской. В ходе встречи стороны обсудили территориальную целостность Украины, взаимодействие парламентов, историческую память, сотрудничество с Конгрессом США и важность трансатлантического единства в санкционной политике против России.

Президент Украины поблагодарил польскую сторону за последовательную поддержку украинского народа и государства.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко