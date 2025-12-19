Встреча Зеленского с Навроцким и Туском: главные итоги

Встреча Зеленского с Навроцким и Туском: главные итоги1
- 19.12.2025, 22:03
Стороны обсудили безопасность, санкции и поддержку Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Польшу, где провел встречи с руководством государства и парламента. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию с безопасностью, оборонное сотрудничество, санкционное давление на Россию и поддержку Украины.
Сайт Charter97.org приводит главные итоги и заявления лидеров Украины и Польши.
В ходе визита Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Каролем Навроцким. Стороны обсудили состояние двусторонних отношений, войну России против Украины и дипломатические усилия по защите Европы.
«Рад быть снова с официальным визитом в Польше. Благодарен президенту Навроцкому за наш разговор и очень надеюсь, что этот визит открывает новый, еще более весомый этап в наших с вами отношениях – Украине и Польше», — сказал Владимир Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что независимость Украины и Польши является фундаментом безопасности всей Европы и залогом свободы народов региона без влияния Москвы.
«Украинская независимость и польская независимость – это фундамент, позволяющий каждой нации нашей части Европы жить свободно, без власти Москвы», — сказал Зеленский.
Также Зеленский провел встречи с премьером Польши Дональдом Туском.
Украинский президент заявил, что единство Украины и Польши — это «самое страшное» для России.
Приветствуя Зеленского, Туск выразил ему уважение, сказав, что «ваша борьба является нашей общей борьбой».
«Вы являетесь героем не только в Украине, но и здесь, в Польше, [мы] также относимся к вам как к герою», – отметил премьер Польши.
Впоследствии Туск повторил свой вчерашний комментарий, что борьба Украины против России защищает независимость Польши, которая иначе могла бы оказаться под угрозой, если бы России позволили выиграть войну.
В ответ Зеленский высказался в том же духе: «Самое страшное для России – это если мы будем вместе. Потому что они точно не смогут победить нас обоих».
Также во время визита состоялась встреча с маршалком Сейма Польши Влодзимежем Чажастым. Стороны обсудили усиление оборонного сотрудничества, экономическое партнерство, участие польских компаний в восстановлении Украины, санкции против России и совместные усилия по возвращению украинских детей, похищенных Россией.
Отдельное внимание было уделено поддержке граждан Украины, находящихся в Польше. Зеленский поблагодарил за принятие закона о продлении срока пребывания украинцев, а также затронул вопрос исторической памяти двух народов.
«Думаю, что исторические вопросы должны объединять и усиливать народы, а лидеры должны напоминать, что у Украины и Польши больше общих побед, чем трагедий», — сказал Владимир Зеленский.
Президент Украины также подчеркнул роль Польши в международных форматах безопасности, в частности участие в 12 заседаниях Коалиции желающих, где обсуждались гарантии безопасности для Украины.
Кроме того, Зеленский сообщил о важности решения лидеров Евросоюза о предоставлении Украине беспроцентного кредита в размере 90 млрд евро, связанного с будущими российскими репарациями. По его словам, это позволит обеспечить финансовую устойчивость и поддержку Вооруженных сил Украины.
Отдельно Президент Украины обратил внимание на угрозы безопасности в связи с перемещением комплекса «Орешник» на территорию Беларуси и призвал партнеров к усилению санкционного давления на Россию и компании, поставляющие компоненты для этого вооружения.
В рамках визита Владимир Зеленский также встретился с маршалкиней Сената Польши Малгожатой Кидовой-Блонской. В ходе встречи стороны обсудили территориальную целостность Украины, взаимодействие парламентов, историческую память, сотрудничество с Конгрессом США и важность трансатлантического единства в санкционной политике против России.
Президент Украины поблагодарил польскую сторону за последовательную поддержку украинского народа и государства.