19 декабря 2025, пятница, 23:07
В США разбился самолет

  • 19.12.2025, 22:55
В США разбился самолет

В числе погибших гонщик серии NASCAR и его семья.

18 декабря в аэропорту американского города Стейтсвилл (штат Северная Каролина) разбился двухмоторный самолет Cessna 550, в результате чего погибли семь человек. Об этом 19 декабря сообщает Reuters.

Бизнес-джет направлялся из Стейтсвилла в штат Флорида, но вскоре после взлета попытался вернуться и разбился в условиях непогоды.

На месте падения, на взлетно-посадочной полосе, вспыхнул пожар. Авария попала на видео.

Причины авиакатастрофы выясняет Национальное управление по безопасности на транспорте.

Среди погибших оказался бывший гонщик мировой серии автомобильных гонок NASCAR 55-летний Грег Биффл. Агентство пишет, что разбившийся самолет принадлежал компании, связанной с Биффлом.

Associated Press пишет, что погибли все семь человек, которые были на борту самолета: Биффл, его жена, пятилетний сын и 14-летняя дочь, а также трое мужчин, которых медиа описало как «любимые многими в сообществе NASCAR».

Биффл в свое время одержал более 50 побед в гонках NASCAR. Почти всю карьеру он провел в команде Roush Fenway Racing, штаб-квартира которой находится примерно в 64 км от места аварии.

Погибший гонщик имел разрешение Федерального управления гражданской авиации на управление вертолетами, а также одно- и многомоторными самолетами, отмечает агентство.

